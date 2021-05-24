The Weeknd, Grammy’nin intikamını Billboard Müzik Ödülleri’nde aldı

İlk olarak 1990 yılında düzenlenen ve Billboard dergisi tarafından satış rakamları ile Billboard listelerine dayanarak verilen ödüller dün yeniden sahiplerini buldu.

Nick Jonas’ın ev sahipliğinde eşi Priyanka Chopra’nın sunuculuğunda gerçekleşen törene birbirinden ünlü ve başarılı müzisyen katıldı.

Geceye 10 ödül kazanan The Weeknd damga vurdu. Başarılı isim, özellikle Grammy ile yaşadığı sürtüşmelerden sonra Billboard’daki başarısıyla moral buldu.

GRAMMY’DE HİÇBİR KATEGORİDE ADAY OLAMAMIŞTI

Bu yıl gerçekleşen Grammy’de hiçbir kategoride aday gösterilmeyen The Weeknd, Grammy’nin artık yozlaşmış olduğuna dair açıklamalar yapmıştı.

Yaşadığı bu hayal kırıklığından sonra Billboard Müzik Ödülleri’nde 16 kategoriden aday gösterilen The Weeknd, geceden 10 ödülle ayrıldı.

Kanadalı şarkıcı ödüllerle çekilmiş bir fotoğrafını Instagram profilinde paylaşarak hayranlarına teşekkür etti.

Bu gönderiyi Instagram’da gör The Weeknd (@theweeknd)’in paylaştığı bir gönderi

Son albümü ile başarısını yeniden kanıtlayan Wekknd, 40 hafta boyunca listede ilk 10’da yer almış, Apple Music’te rekor kırmış, 2020 MTV Müzik Ödülleri’nden ve Amerikan Müzik Ödülleri’nden pek çok ödülle dönmüştü.

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