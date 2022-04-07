The Weeknd resti çekti: 8,5 milyon dolar talep etti

Yılın en çok beklenen festivallerinden biri olan Coachella'da programın netleşmesi bu defa sancılı oldu. The Weeknd ve Coachella organizatörleri arasında gergin anlar yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Kim Kardashian’a yönelik taciz içerikli mesajlarından sonra festival programından çıkarılan Kanye West’in yerine The Weeknd ile anlaştığı duyurulmuştu. Ancak West’e 8,5 milyon dolar ödendiğini öğrenen Weeknd, festival organizasyonuna rest çekti. Ünlü müzisyen, aynı ücretin ödenmemesi halinde sahne almayacağını söyledi.

Bir süredir Kim Kardashian’a sosyal medya üzerinden de uyguladığı taciz içerikli mesajlarıyla gündeme gelen Kanye West’in programları bir bir iptal ediliyor. Grammy’deki performansında olduğu gibi Coachella programından da olan West’in yerini son yılların yükselen ismi The Weeknd aldı.

AYNI ÜCRETİ ÖDEMEK İSTEMEDİLER

Ancak organizasyon ve müzisyen arasındaki anlaşma oldukça sancılı geçti. Organizatörler, West için 8 milyon dolar artı 500.000 dolarlık prodüksiyon ücreti sağlarken Wekknd’e bu ücretin altında bir teklifle gidilmesi müzisyenin sahne almamakla tehdit etmesine neden oldu.

Müzisyene yakın bir kaynak; “Organizatörler Weeknd’e daha düşük bir ücret ödeyip geri kalanı ceplerine indirmek istedi, ancak Weeknd’in sahneye çıkmama tehdidi üzerine Anschutz’un şirketi pes etti ve The Weeknd’e aynı parayı ödemeyi kabul etti” dedi.

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