The Weeknd’den tarihi başarı: 1 yıl boyunca listeden inmedi

Kanadalı şarkıcı The Weeknd müzik dünyasında önemli bir başarıya imza attı. Variety dergisinin haberine göre, The Weeknd’in Blinding Lights şarkısı, Billboard Hot 100 listesinde bir yıl boyunca aralıksız ilk 10’da kalmayı başaran ilk şarkı oldu.

Gerçek adı Abel Tesfaye olan şarkıcı, aynı şarkıyla 43 hafta boyunca ilk 5’te yer alarak bir başka rekorun da sahibi olmuştu. The Weeknd’den önce ilk 10’da yer alma rekoru Post Malone’un Circles şarkısına aitti. Circles, 39 hafta boyunca ilk 10’da kalmıştı.

The Weeknd’in listelerdeki bu başarısına rağmen son albümü After Hours’la Grammy Ödülleri’ne aday gösterilmemesi büyük eleştiri konusu olmuştu.