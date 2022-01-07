The Weeknd’in yeni albümünde Jim Carrey sürprizi

The Weeknd'in beklenen son albümü Dawn FM'de, sanatçı birbirinden ünlü isimlerle birlikte çalışıyor. Jim Carrey de tüm albüm boyunca dinleyenlere eşlik ederek şarkıları sunuyor.

Sozcu.com.tr

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Asıl adı Abel Tesfaye olan Weeknd, merakla beklenen Dawn FM albümü ile geri döndü.

Weeknd’in albümünde yer alan Jim Carrey, kimsenin beklemediği bir şekilde dinleyicilerin karşısına çıkıyor. Oyuncu temelde bir DJ şeklinde tüm albüm boyunca dinleyicilere rehberlik ediyor.

Bir Twitter kullanıcısı Jim Carrey’in “çok sıkı” olduğunu yazarken, bir diğeri “Tanrı Jim Carrey’i korusun” dedi.

Jim Carrey de, 3 Ocak’ta “Dün gece yakın arkadaşım Abel ile Dawn FM’i dinledim” diye tweet attı. Oyuncu, yeni projenin derin ve zarif olduğunu ve kendisini odanın içinde dans ettirdiğini söyledi.

The Weeknd, GQ’da Ağustos 2021’de yayınlanan bir filmde Jim Carrey ile olan arkadaşlığından bahsetmişti. Abel 30. yaş gününü kutlarken, o ve Jim Carrey ilk kez bir araya geldi.

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