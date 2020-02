The Weeknd’in yeni şarkısı “After Hours” yayınlandı

The Weeknd'in iki yıl aradan sonra çıkaracağı albümün ilk şarkısı ve albüm kapağı yayınlandı. Ünlü şarkıcı, "After Hours" adlı albümün, aynı adı taşıyan şarkısını Twitter hesabından paylaştı.

Kanadalı sevilen şarkıcı The Weeknd, “After Hours” adını verdiği albümünün 20 Mart’ta raflarda olacağını duyurdu. Ünlü şarkıcı Twitter hesabından, albümün kapağını, “Yeni şarkı bu akşam” notuyla paylaştı.

The Weeknd, yeni albümünü şubat ayında duyurmuş, ardından “Blinding Lights” ve “Heartless” adlı iki parçayı kasım ayında sevenleriyle paylaşmıştı.

En son 2018 yılında altı şarkılık, “My Dear Melancholy” albümünü yayınlayan The Weeknd, ardından Game of Thrones dizisi için SZA ve Travis Scott ile birlikte “Power Is Power” şarkısını hazırlamıştı.