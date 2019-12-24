The Witcher 2. sezondan ipucu geldi! 2. sezonda ne olacak?

The Witcher birinci sezonunun yapımcısı Lauren Hissrich, dizinin oldukça iddialı olduğunu belirten açıklamaları yapmasının ardından şimdi de ikinci sezon hakkında konuştu. Hissrich yaptığı açıklamada; “İkinci sezonla ilgili harika olan şey, senaryoda, hikaye çok daha aktif hale geliyor. Hikaye daha güçlü olacak, çünkü kurduğumuz birinci sezondaki tüm ilişkiler, aslında ikinci sezonda meyve vermeye başlıyor” dedi.

2. SEZON NE ZAMAN?

bir önceki sezon ile oldukça bağlantılı olması beklenen The Witcher 2. sezonunun ne zaman geleceği hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Birinci sezonunun henüz yeni yayınlandığını düşünürsek ikinci sezon için biraz beklememiz gerekecek gibi gözüküyor.