The Witcher’dan ilk görüntüler geldi

Netflix, merakla beklenen yeni dizisi The Witcher'dan ana karakterler Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra), ve Ciri'nin (Freya Allan) de yer aldığı ilk kareleri dizinin resmi Twitter, Instagram ve Facebook hesabından paylaştı. Diziden paylaşılan ilk görseller arasında dizinin logosu ve tanıtım afişi de yer alıyor.

The Witcher, 19 Temmuz Cuma günü ünlü bilim kurgu hayranı oyuncu Yvette Nicole Brown (“Community,” “Mom”) moderatörlüğünde düzenlenecek ve başrol oyuncuları Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan katılacağı panelle San Diego Comic-Con Festivali’ndeki yerini alacak.

The Witcher’ın konusu: Dünyaca ünlü kitap dizisinden uyarlanan The Witcher destansı bir ailenin epik öyküsünü konu alıyor. Yalnız bir canavar avcısı olan Rivialı Geralt, insanların yaratıklardan bile daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır.. Ancak kader onu güçlü bir büyücü ve tehlikeli bir sırrı olan sahip genç bir olan genç bir prensesle karşı karşıya getirir. Üçlü, artık her geçen gün daha da vahşi hale gelen bu kıtada birlikte yürümeyi öğrenmelidir.