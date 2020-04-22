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Thera Antik Kenti’nde tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı
Thera Antik Kenti’nde tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı
Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ndeki Thera Antik Kenti'nde detektör ile tarihi eser ararken suçüstü yakalanan üç kişi göz altına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.
Yaşar ANTER
Kültür Sanat 22 Nisan 2020 - 12:42

Muğla‘nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi’nde bir ihbarı değerlendiren  Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri dün öğle saatlerinde  Thera Antik Kenti harabeleri içerisinde  detektör ile kaçak tarihi eser arayan Ö.T., B.T. ve E.Ç. isimli şahısları suçüstü yakalandı

 BİZANS VE ROMA ESERLERİ İLE YAKALANDILAR

Yakalanan şüphelilerin üstlerinde yapılan aramda  Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet işlemeli kapı tokmağı ve 7 tarihi obje ele geçirilirken, tarihi eser bulmak için kullanılan detektöre de el konuldu. Yakalanan  Ö.T., B.T. ve E.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alınarak Ula İlçesi jandarma karakoluna götürüldü.

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