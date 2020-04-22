Thera Antik Kenti’nde tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ndeki Thera Antik Kenti'nde detektör ile tarihi eser ararken suçüstü yakalanan üç kişi göz altına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Muğla‘nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi’nde bir ihbarı değerlendiren Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri dün öğle saatlerinde Thera Antik Kenti harabeleri içerisinde detektör ile kaçak tarihi eser arayan Ö.T., B.T. ve E.Ç. isimli şahısları suçüstü yakalandı

BİZANS VE ROMA ESERLERİ İLE YAKALANDILAR

Yakalanan şüphelilerin üstlerinde yapılan aramda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet işlemeli kapı tokmağı ve 7 tarihi obje ele geçirilirken, tarihi eser bulmak için kullanılan detektöre de el konuldu. Yakalanan Ö.T., B.T. ve E.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alınarak Ula İlçesi jandarma karakoluna götürüldü.

