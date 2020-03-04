Thom Pain 3 büyük şehirde izleyicilerle buluşacak

Tiyatro4’ün sahnelediği 2005 Pulitzer Ödülleri Drama Finalisti “Thom Pain”, Mart ayında İstanbul, İzmir ve Ankara’da seyirci ile buluşacak. Will Eno’nun yazdığı ve Kağan Uluca’nın rol aldığı tek kişilik oyunun yönetmenliğini Derya Efe üstleniyor.

“Thom Pain”, korku, çocukluk, tabiat, nefret, zaman ve varoluş kavramlarına değinerek seyirciye modern insanın hikayesini sunmayı amaçlıyor. Bağlantısız gibi görünen ve sürekli yön değiştiren monologlardan oluşan postdramatik oyun, sahnede olanların interaktif bir doğaçlama olduğu hissini yaratıyor ve seyirciyi tedirgin bir yüzleşmeyle baş başa bırakıyor.

İNTERAKTİF BİR DENEYİM

Oyuncu ve seyircinin birlikte yaşadığı bir deneyim tasarımı olarak nitelendirilebilecek oyunda Thom, yönelttiği sorulara sunduğu gizli cevaplarla zihinleri meşgul ediyor. Sahnede sunulanın bir tasarım olduğu gerçeğinin sürekli hatırlatılması ve periyodik olarak “hiçbir şey” ile ilişkilendirilmesi, şaşırtıcı bir aynılık durumu yaratıyor.



İŞTE, PROGRAM…

7 Mart Cumartesi – 20.00 – ANKARA – Yakîn Sahne

12 Mart Perşembe – 20.30 – İSTANBUL – Koma Sahnesi

14 Mart Cumartesi – 20.30 – İZMİR – Sahne Terminal

