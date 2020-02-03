Thom Pain Şubat’ta 4 ilde sahnelenecek

Will Eno'nun yazdığı oyunu Derya Efe yönetiyor. Oyunda Kağan Uluca sahnede izleyicilerin karşısında oluyor.

“Thom Pain”, korku, çocukluk, tabiat, nefret, zaman ve varoluş kavramlarına değinerek seyirciye modern insanın hikayesini sunmayı amaçlıyor. Modern insanın çöküşüne fakat yine de her şeye rağmen hayata devam edişine tanıklık edilen oyunun çerçevesini çocukluğa dair anılar ve bir aşk hikayesi oluşturuyor. Tek perdeden oluşan postdramatik metin, bir cevap almanın peşinde koşma halini değil, alınan cevapları kabullenme halini, kısacası hayatın kendisini anlatıyor.

ŞUBAT AYI OYUN PROGRAMI

İstanbul: 5 & 19 Şubat – 20.30 – Theatron Yeldeğirmeni

İzmir: 15 Şubat – 20.30 – Sahne Terminal & 26 Şubat – 20.00 – Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Bandırma: 22 Şubat – 20.00 – Santral Kültür Merkezi

Bursa: 29 Şubat – 19.00 – Arena Sahne Blackbox