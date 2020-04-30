Thom Yorke’tan karantina günlerinde hayranlarına yeni şarkı sürprizi

İngiliz alternatif rock grubu Radiohead’in solisti Thom Yorke, corona virüsü salgını nedeniyle eve kapanan hayranlarına sürpriz yaparak, yıllar sonra ilk defa yeni şarkısını canlı yayında evinden seslendirdi.
Salgın nedeniyle The Tonight Show adlı programını evinden sürdüren Jimmy Fallon, dün akşam Thom York’u ağırladı. Yorke, Pasticine Figures adlı yeni şarkısını ilk kez Fallon’ın programında çaldı.
Programın ardından Yorke, şarkının sözleri ve akorlarının yazdığı bir kağıdı da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Thom Yorke, üçüncü solo albümü Anima’yı geçtiğimiz haziran ayında çıkarmış, bu yıl bahar aylarında turneye çıkmayı planlamıştı. Ancak turne, corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi.
Diğer yandan Radiohead, bir süredir konser kayıtlarını YouTube kanalı üzerinden yayınlıyor.