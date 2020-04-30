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Thom Yorke’tan karantina günlerinde hayranlarına yeni şarkı sürprizi
Thom Yorke’tan karantina günlerinde hayranlarına yeni şarkı sürprizi
Dünyaca ünlü grup Radiohead'in solisti Thom Yorke, karantina günlerinde yazdığı yeni şarkısını ilk kez evinden yaptığı canlı yayınla seslendirerek hayranlarına küçük bir sürpriz hazırladı.
Kültür Sanat 30 Nisan 2020 - 13:33

İngiliz alternatif rock grubu Radiohead’in solisti Thom Yorke, corona virüsü salgını nedeniyle eve kapanan hayranlarına sürpriz yaparak, yıllar sonra ilk defa yeni şarkısını canlı yayında evinden seslendirdi.

Salgın nedeniyle The Tonight Show adlı programını evinden sürdüren Jimmy Fallon, dün akşam Thom York’u ağırladı. Yorke, Pasticine Figures adlı yeni şarkısını ilk kez Fallon’ın programında çaldı.

Instagram

Programın ardından Yorke, şarkının sözleri ve akorlarının yazdığı bir kağıdı da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Thom Yorke, üçüncü solo albümü Anima’yı geçtiğimiz haziran ayında çıkarmış, bu yıl bahar aylarında turneye çıkmayı planlamıştı. Ancak turne, corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi.

DepoPhotos

Diğer yandan Radiohead, bir süredir konser kayıtlarını YouTube kanalı üzerinden yayınlıyor.

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