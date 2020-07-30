Thor: Love and Thunder’ın çekimleri başlıyor

Thor serisinin dördüncü filmi Thor: Love and Thunder'ın hazırlıkları başladı. Chris Hemsworth'ün başrolde yer aldığı filmin kadrosuna Christian Bale de katılmıştı. Filmin yönetmeni Taika Waititi, "Bu film en büyük Thor olacak" yorumunda bulundu.

Chris Hemsworth’ün başrolde yer aldığı ve kötü adam karakterini Christian Bale’in oynayacağı Thor: Love and Thunder’ın hazırlıkları başladı. Heyecanla beklenen filmle ilgili bilgi herhangi bir bilgi paylaşılmazken, filmin oyuncularından Natalie Portman, Serena Williams ile yaptığı canlı yayında dördüncü filmin çekimlerine 2021 yılının başında Avustralya’da başlayacağını belirtti.

Yönetmen koltuğunda Oscar ödüllü Taika Waititi, senaryo ile ilgili detayları açıklayarak yaklaşık bir yıldır senaryo üzerinde çalıştıklarını ve şimdiye kadar ortaya çıkan senaryonun çılgınca ve romantik olduğunu söyledi.

Natalie Portman’ın hayat verdiği Jane Foster karakteri, Thor: Love and Thunder’da, “The Mighty Thor” yani kadın Thor’a dönüşecek.

Yönetmen Taika Waititi, dördüncü filmle ilgili “Bu film en büyük Thor olacak. Ragnarok’tan da daha büyük bir yapım olmasa beni kesmezdi zaten, gerisini siz düşünün” diyerek Thor hayranlarını heyecanlandırdı.