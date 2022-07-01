Thor’daki rolünden vazgeçen oyuncuya 1,5 milyon dolarlık dava

Ünlü oyuncu Lena Headey, "Thor: Love and Thunder"daki rolünden vazgeçtiği için eski ajansı tarafından 1,5 milyon dolarlık dava ile karşı karşıya kaldı.

Sozcu.com.tr

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Game of Thrones, Wizards ve 9 Bullets gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Lena Headey’nin başı menajerlik ajansı ile dertte.

Variety’nin haberine göre; oyuncunun eski ajansı Troika, yer aldığı sahneler son düzenlemede kesilen oyuncunun Thor’daki rolü dahil olmak üzere üç projesinden kendilerine komisyon ödemediği için dava açıyor.

2020’de YMU olarak yeniden markalaşan Troika, Lena’nın Thor: Love and Thunder’dan aldığı ücretin yüzde 7’sine eşdeğer olan komisyonu alamadığını iddia ediyor.

Mahkeme belgelerine göre, Headey eski ajans Lou Carl Associates’ten ayrılmasının ardından 2005 yılında Troika’ya kaydoldu. Ajansa menajeri Michael Duff için kaydolan Headey, Duff’ın 2020’deki ayrılığından kısa süre sonra ajanstan ayrıldı.

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Ancak Troika’nın, Lena’nın ayrılmadan önce kendilerine borçlu olduğu parayı ödemediği iddia ediliyor.

Thor’daki ücretine ek olarak, ajansın ayrıca Game Of Thrones yıldızının 9 Bullets filmindeki rolünden 300 bin dolar ve drama dizisi Rita için 650 bin dolar daha borçlu olduğunu iddia ettiği söyleniyor.

Headey, Troika’nın iddialarına itiraz ederken, kendisinin onlarla hiçbir zaman bir sözleşme imzalamadığını ve bunun yerine, Michael’ın 1990’ların sonlarında Lou Carl Associates ile birlikteyken yaptığı uzun süredir devam eden sözlü anlaşmayla iş yaptığını söylüyor. Ayrıca, yönetmen Taika Waititi’nin direkt kendisine gelmesiyle filmdeki rolü aldığını belirtiyor.

Lena, Troika’nın iddiaları karşısında tek temsilcisinin Troika olmadığını da belirtiyor.

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