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Tiksinmek nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tiksinmek mi, tiskinmek mi?
Tiksinmek nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tiksinmek mi, tiskinmek mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘tiksinmek’tir. Tiksinmek mi, tiskinmek mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 9 Haziran 2020 - 11:27

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘tiksinmek'tir.

TİKSİNMEK NE DEMEK: Bir şey, bir kimse, bir düşünce, bir durum vb.ni kötü, iğrenç veya aşağılık bularak ondan uzak durma duygusuna kapılmak, ikrah etmek, istikrah etmek.

TİKSİNMEK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin tiksinmek mi, tiskinmek mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tiksinmek şeklinde olmalıdır.

tiskinmek (Yanlış kullanım)
tiksinmek (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yaptıklarından tiksinmemek elde değil.”

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Son güncelleme: 11:28 - 09.06.2020
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