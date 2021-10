Times açıkladı: Gelmiş geçmiş en iyi 10 bilim kurgu filmi

İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Times, gelmiş geçmiş en iyi 10 bilim kurgu filmini derledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiliz The Times gazetesi, bugüne kadar yayınlanmış en iyi 10 bilim kurgu filmini seçti. Times yazarları tarafından belirlenen filmlerin ilk sırasında kült Star Wars serisi yer alıyor.

İşte mutlaka izlemeniz gereken 10 bilim kurgu filmi;

1- Star Wars (1977): Sinemadaki ticari algıyı tamamen değiştiren ve günümüzün bilim kurgu filmlerine ortam hazırlayan Star Wars, Times eleştirmenleri tarafından mutlaka izlenmesi gereken bilim kurgu filmleri listesinin bir numarasında.

2- Matrix (1999): 22 Aralık 2021’de vizyona girecek olan “Matrix Resurrections”ın heyecanı şimdiden başlamışken, Times yazarları şiddetle Matrix serisinin izlenmesini öneriyor.

3- Alien- Yaratık (1979): “Kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli” filmler arasında yer alan Alien, bir izleyenin sonsuza dek aklında kalan filmlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Kurgusu ve konusu bugünün bilim kurgu dünyasının da esin kaynağı.

4- Metropol (1927): Times eleştirmenlerine göre şimdiye kadar yapılmış en etkili bilim kurgu filmi olarak kabul ediliyor .Fütüristik şehir manzaraları Blade Runner’a birebir kopyalanırken ve robot Maria (Brigitte Helm) karakteri C-3PO’dan Terminatör’e kadar birçok filme ilham kaynağı oldu.

5- The Fifth Element- Beşinci Güç (1997): Bu Luc Besson klasiği, Bruce Wills’in başrolünde olduğu yapım birçok Hollywood bilimkurgu filminde eksik olan romantizm ve dramaya yer verdiği için farklı bir yapım olarak öneriliyor.

6- ET (1982): Steven Spielberg imzalı 1982 yılı yapımı E.T. the Extra-Terrestrial bilimkurgu dünyası içerisinde yeni bir atmosfer yaratıcısı olmuştur. Tüm Zamanların En İyi Filmleri listesinde 24. sırada ve 2008 yılında Bilimkurgu Türünde En İyi 10 Film listesinde de 3. sırada yer almıştır. E.T. the Extra-Terrestrial Amerikan Film Enstitüsü'nün sıralamaları yanı sıra Channel 4'ün En İyi Aile Filmleri listesinde ilk sırada yer alırken, Steven Schneider tarafından derlenen ‘Ölmeden Önce İzlemeniz Gereken 1001 Film' listesinde yer almıştır. Bunlarla beraber Entertainment Weekly tarafından yapılan oylamada sinema tarihindeki en iyi yirminci film seçilmişti.

7- Maymunlar Cehennemi (1968): İlk kez 1968 yılında çekilen yapımın devam ve son filmi 2017 yılında yayınlandı. Maymunlar dünyayı işgal eder ve insanların yerine geçerse ne olur? merak edenler bu seriyi başından sonuna izlemeli.

8- Sunshine- Gün Işığı (2007): Kurgularında bilim gerçeklerini ön plana çıkaran çağdaş bilim kurgu filmleri dalgasının ilk ve en cüretkar filmi olarak nitelendiriliyor. Times eleştirmenlerine göre, benzer yapmlar arasında Christopher Nolan’ın Yıldızlararası ve Ridley Scott’ın The Martian’ı da var.

9- Solaris (1972): Tarkovski'nin üzerinde çok durulan bu çalışması, bazı yerlerde Kubrick'in 2001'ine Rusya'nın verdiği yanıtı olarak değerlendirilmektedir. Times eleştirmenleri bu filmin, yeni bilim kurgu filmlerinin de temellerini oluşturduğunu söylüyor.

10- Logan's Run- Logan’ın Kaçışı (1976): A Space Odyssey ve Maymunlar Cehennemi’nin başarısından ilham alan William F Nolan’ın romanının hicivli bir beyazperde uygulaması. 30 yaşına basan herkesin Carousel adlı çılgın bir teatral katliam gösterisinde öldürüldüğü bir toplumun anlatıldığı filmde başrol oyuncusu Logan’ın bu ütopik toplumu bir distopyaya çevirmesine değinilir.

İlginizi Çekebilir Son 20 yılın en iyi 100 dizisi açıklandı