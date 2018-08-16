Timur Nakkaş’tan Hayalet Şehir

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Gazeteci Alper Tekin, eski sevgilisi Bilge’nin kendisinden yardım istemesiyle bir adam kaçırma olayının peşine düşer. 2013 yılında İstanbul’da başlayıp Kıbrıs ve Hong Kong’da devam eden bu maceranın yanı sıra 1970’lerde Kıbrıs’ta yaşayan biri Rum diğeri Türk iki dost ailenin dönemin zor şartlarında yaşadıkları anlatılır. Bu iki hikayenin tek bir kesişim noktası vardır: Kapalı Maraş.

YAKIN TARİHE ATIF

Timur Nakkaş, yüzyıllarca beraber yaşayan iki ulusun dostluğunun ne ayrılıkçı hareketler ne de rant kavgası güden şirketler tarafından bozulmadığını etkileyici bir dilde anlatıyor. Nakkaş’ın ilk kitabı olan Hayalet Şehir; Kıbrıs Meselesi, FETÖ yapılanması gibi siyasi tarihimizden birçok atıf barındıran, medyadan istihbarat örgütlerine ve mafyaya kadar birçok aktörün içinde yer aldığı, duygu yüklü, bol aksiyonlu bir tarihi polisiye…