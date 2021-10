Tina Turner 60 yıllık müzik kataloğunu BMG’ye sattı

ABD'li ünlü şarkıcı Tina Turner, 60 yıllık kariyerine sığdırdığı şarkılarının haklarını müzik şirketi BMG'ye sattı.



Rock’n’roll’un Kraliçesi olarak bilinen ABD’li ünlü şarkıcı Tina Turner, müzik şirketi BMG’yle önemli bir anlaşmaya imza attı.

81 yaşındaki şarkıcı, aralarında What's Love Got to Do With It ve Private Dancer gibi hitlerin de bulunduğu şarkılarından oluşan tüm müzik kataloğunu BMG’ye sattı. Bu kapsamda Turner’ın 60 yıllık kariyerinde yazdığı ve söylediği parçalar ile isim ve imaj hakları BMG’ye geçmiş oldu.

BMG, satışla ilgili yaptığı açıklamada şirketin bir sanatçı hakları için en yüksek ödemeyi yaptığı belirtilirken, miktara ilişkin net rakam paylaşılmadı.