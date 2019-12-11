Tıpatıp nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘tıpa tıp’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Tıpatıp nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘tıpa tıp’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘tıpatıp’dır. Tıpatıp mı, tıpa tıp mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘tıpatıp'dır.

TIPATIP NE DEMEK: Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, birbirinin aynı bir biçimde, tıpkısının aynısı, aynısının tıpkısı, tıpkı tıpkısına, tıpkısı tıpkısına anlamındadır.

TIPATIP NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin tıpatıp mı, tıpa tıp mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tıpatıp şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

tıpa tıp (Yanlış kullanım)

tıpatıp (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bütün parçalar sanki tıpatıp aynı gibi görünüyor.”