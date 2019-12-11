Tıpatıp nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘tıpa tıp’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘tıpatıp'dır.
TIPATIP NE DEMEK: Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, birbirinin aynı bir biçimde, tıpkısının aynısı, aynısının tıpkısı, tıpkı tıpkısına, tıpkısı tıpkısına anlamındadır.
TIPATIP NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin tıpatıp mı, tıpa tıp mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tıpatıp şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
tıpa tıp (Yanlış kullanım)
tıpatıp (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bütün parçalar sanki tıpatıp aynı gibi görünüyor.”