Tipsiz olduğumdan mafya rolü veriliyor

Usta oyuncu Ali Sürmeli, Sinan Tabanlı ve İlhan Akgül’ün ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturdukları Türkiye-Belçika ortak yapımı ‘Son Oyun’da Erkan karakterini canlandırdı. 1980’li yıllarda ASALA ile mücadele için Avrupa’ya gönderilen ve ardından yeraltı dünyasının karanlık isimlerinin hesaplaşmasına karışan bir adamı anlatan filmin odaklandığı olgu; ‘vicdan...’ Sürmeli ile filme dahil olma sürecini, Erkan karakterini ve neden genellikle mafya karakterlerini canlandırdığını konuştuk...

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– Türkiye-Belçika ortak yapımı olan ‘Son Oyun'a nasıl katıldınız? Senaryoyu ilk okuduğunuzda ne düşünmüştünüz?

Bundan üç yıl önce Belçika'dan bir telefon geldi. İlk filmini çekecek üç arkadaş, meşhur bir oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söylediler. Önce işi yokuşa sürdüm. Vazgeçmediklerini anlayınca da “Filmin cümlesi nedir?” diye sordum. “Bir günah başka bir günah ile temizlenmez” dediler. “Güzelmiş” dedim ve bir hafta içinde çekimdeydim. Bu nasıl ilk film senaryosu diye düşündüm. Mükemmeldi. Ekleyecek ve çıkartacak bir şey yoktu. Derdini güzel anlatıyordu hikaye. Heyecanla çekim gününü bekledim.

İçimden geleni yapıyorum

– ‘Kurtlar Vadisi'nde de benzer bir rolü canlandırmıştınız. Erkan karakterini canlandırırken nasıl bir hazırlık yaptınız?

Seyrettiğinde insanlar da göreceklerdir. Daha önceki karakterlerime benzemiyor Erkan… Nasıl mı hazırlandım? Bilmiyorum nasılını. İçimden geleni yapıyorum işte. Biraz şöyle, biraz böyle diyen bir yönetmen değillerdi İlhan ile Sinan… En sevdiğim cümle ile yaklaştılar: “Erkan sensin abi…” Filler ve Çimen'deki Camoka kadar keyif alarak oynadığımı biliyorum.

m Filmin temel teması vicdan. Sizin hem kişisel bazda hem de toplumsal ölçekte vicdan konusuyla ilgili görüşünüz nedir?

“Derin yapılar…” toplumsal olarak bakmayı beceremediğim için en tanıdığım kişi olan kendimden yola çıkarak cevap vereyim. İlk filmini yapacak olanlara ‘Hayır' demek vicdanımı yaralar benim. Kendimi o gençlerin yerine koyarak “Evet, geliyorum” demeyi tercih ederim. O yokuşa sürmeler de “Bakalım azimli biri mi” sorularıydı aslında.

Birini diğerinden ayıramam

– Sizi genelde mafyayla ilişkili karakterlerde görüyoruz?

Bilemeyeceğim. Belki boyum kısa olduğundandır, belki de tipsiz olduğumdandır. Belki de ilk canlandırdığım karakterin etkili olmasındandır. Belki hiçbiri ya da hepsindendir. Belki memur rolü vermediklerindendir. Belki de mafya oynamayı sevdiğimdendir.

– Oyunculuk serüveninizde diğerlerinden bir adım önde olan rol var mıydı?

Canlandırdığım bütün rollerdeki kişiler benim doğurduklarım. Birini diğerinden ayırmam. Onları da Allah yarattı deyip seviyorum.

İyi ki oynamışım

– Genelde derin yapılar ve mafyayla ilgili bu tarz yapımlar daha hamasi ve kahramanlık olguları üzerine çekilir ancak ‘Son Oyun' böyle değil. Siz nasıl tanımlarsınız?

Ritmi ve duygusuyla “İyi ki oynamışım” dedirten bir film oldu. Filmin tüm çalışanları yüreklerini koymuşlardı. Neredeyse hepsi amatördü ve ruhları temizdi. Dilerim daha nice filmler yaparlar.