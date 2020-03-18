Tiraj nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tiraj mı, traj mı?

Tiraj nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tiraj mı, traj mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘tiraj’dır. Tiraj mı, traj mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘tiraj'dır.

TİRAJ NE DEMEK: Baskı sayısı.

TİRAJ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin tiraj mı, traj mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tiraj şeklinde olmalıdır.

traj (Yanlış kullanım)

tiraj (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Gazete tirajlarında genel bir düşüş söz konusu.”