Tıraş nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tıraş mı, traş mı?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘tıraş’dır.
TIRAŞ NE DEMEK:
1- Saç veya sakalı kesme işi, yülüme.
2- Erkek saçını belli bir biçim vererek kesme.
3- Kesilme ve kazınma zamanı gelmiş saç ve sakal.
4- Bir şeyin üzerindeki pürüzleri alma, belli bir biçim vermek için yontma.
5- Argoda yalan, asılsız, bıktırıcı, gereksiz söz.
TRAŞ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “tıraş mı, traş mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tıraş şeklinde olmalıdır.
traş (Yanlış kullanım)
tıraş (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yıllardır aynı berberde tıraş olur.”