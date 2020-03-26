Tirbuşon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tirbuşon mu, tirbüşon mu?

Tirbuşon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tirbuşon mu, tirbüşon mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘tirbuşon’dur. Tirbuşon mu, tirbüşon mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘tirbuşon'dur.

TİRBUŞON NE DEMEK: Genellikle şarapçılıkta şişeleri tıkamak amaçlı kullanılan tıkaçların açımında kullanılan aparat, Burgu.

TİRBUŞON NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin tirbuşon mu, tirbüşon mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tirbuşon şeklinde olmalıdır.

tirbüşon (Yanlış kullanım)

tirbuşon (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Şarabı açmak için tirbuşon gerekli.”