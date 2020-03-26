Tirbuşon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tirbuşon mu, tirbüşon mu?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘tirbuşon'dur.
TİRBUŞON NE DEMEK: Genellikle şarapçılıkta şişeleri tıkamak amaçlı kullanılan tıkaçların açımında kullanılan aparat, Burgu.
TİRBUŞON NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin tirbuşon mu, tirbüşon mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tirbuşon şeklinde olmalıdır.
tirbüşon (Yanlış kullanım)
tirbuşon (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Şarabı açmak için tirbuşon gerekli.”