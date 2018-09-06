Tire’de kurtuluş coşkusu Şevval Sam ile yaşandı

İzmir'in Tire ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tire Gölet Meydanı'nda bir konsere imza atan Şevval Sam, "Bugün bir kadın olarak bu coğrafyada kendimi sanatımla, varlığımla özgürce ifade edebiliyorsam, bu şarkıları sahnede sizlerle paylaşıp bu coşkuyu yaşayabiliyorsam. Bunu Atatürk’e borçluyum" dedi.

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Gölet Meydanını saatler öncesinden doldurmaya başlayan İzmirliler, Şevval Sam’ın sahneye çıkışı ile birlikte büyük bir alkış tufanı kopardı. Yaklaşık 15 bin kişinin izlediği konserde “Böyle uzaktan olmuyor, şarkıları göz göze söylemek gibisi yok” diyen Sam, izleyicilerin arasına girdi. Minik bir hayranının davulu ile şarkılarına eşlik ettiğini fark eden Sam, ”Minik yakışıklıyı alkışlıyorum. Benim orkestramda çalması için kendisine teklifte bulunuyorum. Müziği bu yaşta seven ve benimseyen çocuklar yetiştiren anne ve babalara da ayrıca teşekkür ediyorum” sözleri ile küçük hayranına espirili bir dille iş teklifinde bulundu.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sam, Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek tarafından plaket ve çiçeklerle ödüllendirildi.

“ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Başarılı sanatçı, ”Bugün bir kadın olarak bu coğrafyada kendimi sanatımla, varlığımla özgürce ifade edebiliyorsam, bu şarkıları sahnede sizlerle paylaşıp bu coşkuyu yaşayabiliyorsam. Bunu Atatürk'e borçluyum. Bu yüzden laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini korumaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün bu alanı dolduran dostlara ve bu aydınlık yüzlerle bizi buluşturanlara sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum” diyerek konserini sonlandırdı.