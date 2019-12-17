Tişört nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tişört mü, thsirt mü?

Tişört nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tişört mü, thsirt mü?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘tişört’tür. Tişört mü, thsirt mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘tişört'tür.

TİŞÖRT NE DEMEK: Genellikle kısa kollu, pamuklu spor giysi.

TİŞÖRT NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin tişört mü, tshirt mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tişört şeklinde olmalıdır.

thsirt (Yanlış kullanım)

tişört (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yeni aldığım tişörtümün üzerine kahve döküldü.”