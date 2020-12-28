Tiyatro artık dijitalde

Corona virüsü tedbirleri kapsamında uzun süredir tiyatro oyunları yapılamıyor. Hem tiyatrocular hem de tiyatro severlerin daha fazla sahnelerden uzak kalmaması için tiyatro.net platformu kuruldu. Komediden drama, çocuk oyunundan maceraperest oyunlara birçok farklı eser artık bu dijital platformda seyirciler ile buluşacak.

31 Aralık Perşembe gününden itibaren kullanıcılara hizmet verecek olan platformun açılış toplantısına ise Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Cemal Hünal, Kamuran Akkor, Onur Şenel, Kemal Başar gibi isimler katıldı.

Açılışa uzaktan bağlantı ile görüntülü olarak katılan sanatçı Ali Poyrazoğlu, “Genelde Ankara, İzmir, İstanbul gibi şehirlere turneye gidiyoruz ama herkes izleyemiyor oyunlarımızı. Trabzon’daki bir dağın başındaki öğretmen oyunumu izleyemediği için ne kadar üzüldüğünü bana mektupta yazıyor. Bu engeli dijitalleşmenin sunduğu nimetler sayesinde aşıyoruz” dedi. (DHA)