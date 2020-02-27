Tiyatro depremine MHP el koydu

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Devlet Tiyatrolarında kadro karşılığı olmadan çalışan sözleşmeli personelin, memur kadrolarına alınması için kanun teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığına sundu. Teklif ile sözleşmeli personelin 60 gün içinde kadroya alınması öngörülüyor. Devlet Tiyatrolarında bir süre önce 300 sözleşmeli sanatçı ve yardımcı personelin görevine kadro olmadığı için son verilmiş ve bazı tiyatro oyunları da sanatçı kalmayınca gösterimden kaldırılmıştı. Bu uygulamadan Kültür eski Bakanı Fikri Sağlar'ın sanatçı eşi Serap Sağlar da etkilenmiş ve Sağlar'ın yönettiği “Gellert Tepesinde Düş ve Gerçek” adlı oyunun başrol oyuncusunun da işine son verilince eser sahneden kaldırılmıştı.

GÖSTERİMDE BULUNDUKLARI GÜN BAŞINA 148 LİRA

DT'nin Ankara, İstanbul, İzmir, Sivas, Samsun, Van, Bursa, Antalya ve Mersin illerinde görevli sözleşmeli tiyatro sanatçıları ile, ışıkçı, terzi, dekorcu, kuaför gibi süreli sözleşmeli personelinden oluşan yaklaşık 300 kişinin işine son verilmişti. DT’deki sözleşmeli sanatçılara, gösterimde bulundukları gün başına en fazla 148 lira ücret ödeniyor ve bir günde üç oyunda birden oynayan sanatçılara dahi aynı ücret uygulanıyor.