Tiyatro eleştirmenlerinden o karara tepki

Tiyatrocu Mehmet Ergen, geçtiğimiz Ekim ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği’ne atanmıştı.

12 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde yapılan oturumda Ergen’in kadro onayı talebi gündeme geldi. AKP’li üyelerin çoğunluğu oluşturduğu mecliste Ergen’e kadro onayı çıkmadı.

Tiyatro dünyası bu duruma tepki gösterdi. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği de tepki gösteren kurumlar arasında yer aldı. Birlik, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Ekim 2019'da İBBŞT Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirilen Mehmet Ergen'in atamasının İBB Meclisi tarafından reddedilmesi kararını hayretle karşılıyoruz çünkü Mehmet Ergen gibi vizyoner, dünya tiyatrosunu takip eden, sanat ve sanat kurumu yönetiminde deneyim sahibi bir tiyatro insanının Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği gibi liyakat gerektiren bir göreve atanması Birliğimizce son derece yerinde bir karar olarak değerlendirilmişti.

‘KARAR GÖZDEN GEÇİRİLSİN’

Sayın Ergen'in hazırladığı yeni sezon repertuvarı kurum içi ve dışından sanatçıların birlikte değerlendirilmesi, kadın sanatçıların yaratıcı ekipleri oluşturduğu prodüksiyonlara ağırlık verilmesi ve muhalif duruşlarından dolayı kurumdan ihraç edilen sanatçıların kadrolarına yeniden kavuşması bu köklü kurumumuzun geleceğine ilişkin umutlarımızı arttırmışken İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Meclisi'nin Mehmet Ergen'le ilgili red kararını gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyor ve bu dileğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.”