Tiyatro emekçilerinden dev kampanya: “Tiyatromuz yaşasın!”

Corona virüsü salgını sebebiyle kapanan, ne zaman açılacağı da belli olmayan ve zor günler geçiren tiyatrolar ve işsiz kalan tiyatrocular geniş katılımlı bir imza kampanyası başlattı. Haluk Bilginer, Ferhan Şensoy, Sumru Yavrucuk, Genco Erkal, Zuhal Olcay, Yurdaer Okur, Levent Üzümcü, Şevket Çoruh, Orhan Aydın, Tamer Levent, Rutkay Aziz gibi isimlerin de yer aldığı kampanya, tiyatroların yaşadığı sıkıntıların giderilmesi çağrısında bulunuyor.

ATILMASI GEREKEN ADIMLAR SIRALANDI

Şu ana kadar 2 binin üzerinde tiyatro emekçisinin katılım gösterdiği kampanya bugün tüm kamuoyuna açılacak. Tiyatromuz Yaşasın kolektifi, imza kampanyası ile birlikte hızlıca atılması gereken adımları da sıraladı. O talepler şöyleydi:

“- Kamusal Tiyatrolar KDV, Gelir Vergisi, Stopaj gibi vergilerden muaf tutulmalı, mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır,

– Elektrik, doğalgaz, su gibi faturalar 2021 Ocak ayına kadar dondurulmalıdır. Sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmalıdır,

– 2021 Ocak ayına kadar kamusal tiyatroların salon kiraları devlet tarafından karşılanmalıdır,

“ZAMAN KAYBETMEDEN ‘TİYATRO YASASI’ ÇIKARILMALI”

– Kamusal tiyatrolarda çalışan personellerin maaşları ve SGK primleri 2021 Ocak ayına kadar devlet tarafından ödenmelidir, prim borçları ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır,

– Tiyatro sezonu sağlıklı biçimde başlayana dek, bildirinin başında ünvanlarıyla andığımız tüm tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşulları bireysel maddi desteklerle sağlanmalıdır,

– Zaman kaybetmeden tiyatro yasası çıkarılmalıdır. Kamusal tiyatrolar ticarethane kimliğinden kurtarılıp kamusal hizmet üreten sanat kurumu statüsüne geçirilmelidir,

– Kültür Bakanlığı tarafından ‘Özel Tiyatrolara Devlet Desteği’ olarak tanımlanan yönetmeliğin hüküm ve şartları günün ihtiyaçlarına uygun olarak acilen yeniden düzenlenmelidir.”