Tiyatro festivali şehre yayılıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 25. İstanbul Tiyatro Festivali, kasım ayının ilk haftasında şehrin çeşitli sahnelerinde seyirciyle buluşacak.

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İtalyan yönetmen Pippo Delbono imzalı Neşe, İngiliz yönetmen Robert Icke'nin çağdaş yorumuyla Oedipus, Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun kaleminden Istırap Korosu ve festivalin çocuklara özel yapımlarından Eşit Masalları'ı ağırlayacak. Neşe, 4 ve 5 Kasım'da saat 20.00'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde, Oedipus, 6 Kasım'da 14.00 ve 19.15 seanslarında Atlas 1948 Sineması perdesinden yapılacak özel bir gösterimle, Eşit Masallar 6 Kasım saat 11.30 ve 16.00; 7 Kasım saat 16.00'da Alan Kadıköy'de, Istırap Korosu ise 2 ve 3 Kasım saat 20.00'de Alan Kadıköy'de izlenebilecek. Fiziki gösterilerin yanı sıra çevrimiçi gösterimler de passostudio.com adresinde devam edecek.