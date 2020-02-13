Tiyatro Kooperatifi, 2020’ye hızlı başladı

İstanbul’daki özel tiyatroların bir araya gelerek Haziran 2019’da kurduğu Tiyatro Kooperatifi, 2020 yılı çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı. Kooperatif, “Tiyatrolarda SGK ve Vergi Teşvikleri, Güncel Mevzuat Değişiklikleri” konulu seminerle 2020 yılı etkinliklerine başladı.

Yönetim kurulu başkanlığını Iraz Yöntem'in, başkan yardımcılığını Yeşim Özsoy'un üstlendiği Tiyatro Kooperatifi başta ortağı olan tiyatrolar olmak üzere, sektörün tüm bileşenleri için ortak çatı, bilgi ve danışma merkezi olmak amacıyla yeni bir seminer dizisi başlattı. İlk seminerin konusunu ise “Tiyatrolarda SGK ve Vergi Teşvikleri, Güncel Mevzuat Değişiklikleri” oluşturdu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Caner Altuntaş ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Şenol Karakaş'ın konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, teşvik türleri, vergi düzeni, e-arşiv/e-fatura düzeni gibi mali konularda bilgiler paylaşıldı.

SEMİNERLER SÜRECEK

Gelecek seminerlerin ise; bütçe yönetimi, sanatsal üretim süreci yönetiminin sürdürülebilirliğe etkileri, yerel/ulusal/uluslararası kurumlarla iletişim ve iş birliği kurma yöntemleri gibi özel tiyatrolar için kapasite geliştirmeyi amaçlayan farklı konulara odaklanması planlanıyor.

32 ÖZEL TİYATRODAN DAYANIŞMA

32 özel tiyatronun ortaklığıyla kurulan Tiyatro Kooperatifi'nin şu anda; Altıdan Sonra Tiyatro-Kumbaracı50, Altkat Sanat, Altsahne, Ankara Birlik Tiyatrosu, Asmalı Sahne, Baba Sahne, Balkonda Sanat Prodüksiyon, Craft, DasDas, Erbulak Evi, Gaca Tiyatro, GalataPerform, ikincikat, Kadıköy Emek Tiyatrosu, Kadıköy Theatron, K! Kültüral Performing Arts, Levent Üzümcü Tiyatrosu, Mam’art, Moda Sahnesi, NoAct Sahne, oyun atölyesi, Öykü Sahne-Tiyatro Açıkça, Pangea-UNIQ Hall ve UNIQ Box, Sahne3, Semaver Kumpanya, Tatavla Tiyatro, Tatavla Sahne, Tiyatro(Hâl), Tiyatro Bereze, Tiyatro D22, Tiyatro Dalga, TiyatrOPS, Tiyatro Öteki Hayatlar, Tiyatro.iN, Tiyatro Pangar, Tiyatro Yeniden, Versus Tiyatro ve Yolcu Tiyatro'dan oluşan 37 ortağı bulunuyor ve güç birliği her geçen gün artıyor.