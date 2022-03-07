Tiyatro sahnesi, elektrik faturası nedeniyle her an karanlığa gömülebilir

Moda Sahnesi karanlığa gömülmek isteniyor. 20 bin liralık elektrik faturasını ödeyemeyen sahnenin elektrikleri normal şartlarda bugün kesilecekti fakat gelen giden olmadı. Elektrik faturasının bir ayda 3 katına çıktığını anlatan Yönetmen Kemal Aydoğan, "Belki jeneratörle olur, belki başka bir şeyle idare edebiliriz ama faaliyetlerimizi kesmeyeceğiz. Sonuna kadar, ne kadar devam edebiliyorsak o kadar devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Fırat FISTIK

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Elektrik faturalarına yapılan yüzde 127’yi bulan zamlardan toplumun tüm kesimleri olumsuz etkileniyor. Yıllardır Kadıköy'de faaliyet gösteren, İstanbul'un önemli tiyatro sahnelerinden Moda Sahnesi de onlardan biri.

2 YIL ÖNCE FATURA 3 BİN LİRAYKEN ŞU AN 20 BİN LİRA

Moda Sahnesi'ne aralık 2021'de 7 bin lira gelen elektrik faturası, ocak ayında 20 bin 61 lira, şubat ayı için ise 19 bin 260 lira geldi. Tiyatronun yönetmeni Kemal Aydoğan, faturayı asla ödemeyeceklerini söylerken “Bizim zaten böyle bir bütçemiz yok. Bu rakam neredeyse kiramıza denk. 7'den 20 bine çıkan bir fatura var. Bir kere biz böyle bir para kazanmıyoruz” dedi.

EnerjiSa tarafından Aydoğan'a elektriği kesme işlemi için bugünün tarihi verilmişti fakat bugün gelen giden olmadı. Aydoğan, geçmiş yıllardaki faturalara da bakmış. Örneğin 2020'de, yani iki yıl önce ocak ayında ödenen elektrik faturası 3 bin liraymış. Bu fiyat iki yıl sonra 20 bine çıkmış durumda.

“SEYİRCİ KENDİ IŞIĞINI GETİRSİN BİZ YİNE OYNARIZ”

Moda Sahnesi, her geçen dakika karanlıklara gömülmeyi bekliyor. Aydoğan ise devam etmekte kararlı. Aydoğan, şunları söyledi:

* Elektrikleri kesseler de biz burada faaliyetlerimize devam edeceğiz. Hiç elektriğimiz olmazsa seyirciye kendi ışıklarıyla gelmelerini, kalın üstlerle gelmelerini söyleyeceğiz.

* Seyirci kendi ışığını getirsin biz yine oynarız. Bir şekilde devam etmeye çalışacağız. Belki jeneratörle olur belki başka bir şeyle idare edebiliriz ama faaliyetlerimizi kesmeyeceğiz. Sonuna kadar, ne kadar devam edebiliyorsak o kadar devam edeceğiz.

“AVM'ye uygulanan destekler kültür sanat merkezlerine uygulanmadı” diyen Aydoğan, şöyle konuştu:

* Bunları seyircimize duyurmak istiyoruz. Salgın döneminin ilk yılında vergi ve sigorta borcumuz vardı bakanlığa başvuramadık. İkinci yılda borcumuzu yapılandırdık ve başvurabildik.

* Bu sefer de bakanlık toplantısında bizim için, ‘Türk örf ve adetlerine uymuyorlar' denilerek destek verilmedi. Bu gayrı resmi nedeniydi.

* Sebep olarak özel tiyatrolara devlet desteği yönetmeliğinin 8. maddesini gösterdiler. Bizim, o maddelerden 5-6'sını yerine getiren ender tiyatrolardan biri olmamıza rağmen.

Tiyatroya epey destek var. Özellikle sanatçılar, elektrikleri kesilmek istenen Moda Sahnesi'ne destek vermek için sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla destek oluyor.