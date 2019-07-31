Tiyatro sanatçısı Arda Aydın’dan ilk albüm

Usta tiyatro sanatçısı Arda Aydın, bu kez müzik alanında yeteneklerini sergileyecek. Aydın’ın yayınladığı albümde 6 şarkı yer alıyor ve şarkıların tamamının sözü ile müziği Arda Aydın’a ait. Albümün aranjörlüğünü Orçun Tekelioğlu üstlendi. Yazılmış Tüm Mektuplar albümü pop-rock ve R&B tarzlarının bir bütünü. Her şarkının ayrı bir hikayesi var ve bu şarkıların her biri birer mektup olduğu için albümün adı Yazılmış Tüm Mektuplar. Bu yaz başında Sezen Aksu'nun Ünzile'sini, çocuk istismarcılarının azıttıkları ve ülkede sanki hiç yoklarmış gibi davranıldığı zamanlarda yeniden düzenleyip yayınlayan Aydın, albümüne yeni ‘Bonus Track'ler eklemeye devam ediyor.

‘ŞARKILARIN HEPSİ BİRER MEKTUP’

Aydın ilk albümü ‘Yazılmış Tüm Mektuplar' ile ilgili, “Bu şarkıların hepsi birer mektup, burası gerçek. Bugüne kadar yazdığım tüm mektupların sadece bir kısmı. Diğer mektuplar da zamanla dinlenecek kıvama gelir diye düşünüyorum. Siz dinlemek isterseniz elbette. Gece Vapuru'nun Kenarından geçip, Kimden Olduğu Belli Olmayan bir şeyden Sonra, Güneşte, Kalmasın İzimiz derseniz belki, belli mi olur? Hayat bu. Yeni mektuplar yazdırır insana. Ummaktan ve enstrümanı ele almaktan başka çare yok” dedi.