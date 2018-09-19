Tiyatrocu Levent Üzümcü ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten ifade verdi

Levent Üzümcü'nün sosyal medya paylaşımlarıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği iddia edildi. Dün savcılığa giderek ifade veren Üzümcü, sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada; "Asıl suçlu bunu bu dosyaya ekleyen, hakkımda yalan ihbarda bulunanlardır. Biz yok olalım, ölelim istiyorlar. Hiçbir yere gitmiyorum. Beni de yıldıramayacaklar. Zaman onun karşısında dimdik duranları yüceltir. Ben evrensel iyiliğin, adaletin, vicdanın değerine inanmış biriyim" dedi.

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Sevgim Begüm YAVUZ / Sercan MERİÇ

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü hakkında, sosyal medya hesaplarından farklı tarihlerde yaptığı paylaşımlar nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Levent Üzümcü, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne gelerek, Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Tuncay Karcıoğlu'na ifade verdi.

‘BENİMLE ALAKASI OLMAYAN SAYFALARI KOYMUŞLAR’

Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki ekiplerin, attığı tweet’lerle ilgili çetele tuttuğunu ve bu dosyanın savcılık tarafından kendisine gösterildiğini belirten Üzümcü, sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu ve “Bu tweet’ler benim, sosyal medyadan yaptığım bütün açıklamalar benim’ dedim. Sosyal medyada 5 milyona yakın takipçim var. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden hakkımda çetele tutan bu kişiler, benimle ilgili o dosyada ‘Şehit polislerimiz ve askerlerimize küfretti, devletin üst düzey yöneticileri hakkında küfretti’ falan gibi açıklamalarda bulunmuşlar. Belge olarak da benimle alakası olmayan birkaç sayfa ve hesap sahibine atıfta bulunarak, bu şahısların internet sitelerine koymuş oldukları fotoğrafları delil olarak göstermişler” dedi.

‘ASIL SUÇLU YALAN İHBARDA BULUNANLARDIR’

Savcının, attığı tweet’lerle ilgili “Fikir hürriyetidir, küfür yok, hakaret yok” dediğini belirten Üzümcü, Şehir Tiyatroları’ndan atılma sürecini de anımsatarak, “Beni şehir tiyatrolarından attıklarında, atılmamla görevlendirilmiş belediyenin avukatları toplanmışlar ve benimle ilgili bir iddianame hazırlamışlardı. Bu iddianamede benim söylemediğim, bana ait olmayan sözleri de içeriyordu. vardı. Atılmamla ilgili davaya bakan hakim, gerekçeli kararında iddia makamının hazırlamış olduğu metinde copy-paste yaparak söylemediğim sözleri gerekçeli karar dosyasına eklemişti. Tuzun koktuğunu söylediğim zaman suçlu oluyorum. Benim kime güvenim kalacak. Asıl suçlu bunu bu dosyaya ekleyen, hakkımda yalan ihbarda bulunanlardır. Hangi tweet’imde ne varmış? Aklı, fikri, vicdanı hür insanlara küfretmek üzere kurulmuş bir ekip var sosyal medyada. Bu insanlara paralar veriliyor. Maaşa bağlanmış durumda bu insanlar. Bu insanların hiçbiri yargılanmadı bugüne kadar. Ve bu insanlarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü ne çalışma yaptı? Bu insanlar sırtlarını yaslamışlar, önüne gelene küfür ve hakaret ediyorlar. Yıllardan beri sosyal medyada takip edilen bir insanım, kime küfretmişim? Bir insana kandırıldığını söylemek hakaret değildir. Halka diyorum ki; ‘Kandırılıyoruz.’ Bu suç oluyor” ifadelerini kullandı.

‘BENİ İÇERİ ATMAYA ÇALIŞIYORLAR’

“Beni içeri atmaya çalışıyorlar” diyen Üzümcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben 16 ay boyunca muharip (savaşçı) askerlik yaptım. Başarı, takdir belgeleriyle bitirdim. Askerliğini yapmamış olanlar gelip bana ‘vatan haini PKK’lı’ diyorlar. Vatanına hizmet dediğin üreterek, çalışarak olur. 21 yaşımdan beri tiyatro oyunculuğu yapıyorum bu ülkede. Gezmediğim, gitmediğim yer kalmadı. Hâlâ oyun oynayarak bunu yapmaya çalışıyorum. Biz yok olalım, ölelim istiyorlar. Hiçbir yere gitmiyorum. Beni de yıldıramayacaklar. Zaman onun karşısında dimdik duranları yüceltir. Ben evrensel iyiliğin, adaletin, vicdanın değerine inanmış biriyim. Benim kıblem her zaman insan.”