Tiyatroculardan açıklama: Anayasal haklarımızı istiyoruz

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, açık havada yapılması planlanan sanatsal gösterilerin yasaklanması ile ilgili bir açıklama yaptı ve şöyle dedi: "tiyatromuzu yaşatmak ve yaşamak için anayasal hakkımızı istiyoruz. Tüm tiyatro emekçileri için karşılıksız maddi destekler talep ediyoruz."

Corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle bugün itibarıyla İstanbul’da açık havada yapılması planlanan konser ve etkinlikler iptal edildi. Tiyatrocular, AVM gibi kapalı alanların kapatılmayıp, sanat etkinliklerinin iptal edilmesine tepki gösterdi. Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

O açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Pandeminin yükselişe geçmesi nedeniyle açık havada yapılması planlanan sanatsal gösterilere yasaklar/iptaller gelmeye başladı. Kuşkusuz toplum sağlığını dikkate alan her türlü önlemin yanındayız ancak yasaklama/kısıtlama söz konusu olunca her zaman ilk akla gelenin kültür-sanat etkinlikleri olması düşündürücü. Gidişat böyle olursa bu ‘boynu bükük’ sezonumuzu bir türlü açamayacağız. Şimdiden tek tek tiyatro salonları kapanıyor ya da kapanmanın eşiğine gelmiş halde. Bu durumda merkezi ve yerel yönetimlerden acil beklentilerimizi bir kez daha paylaşmak istiyoruz.



YEREL YÖNETİMLERDEN DESTEK TALEBİ

* Alınan önlemler çerçevesinde iptal edilen veya ertelenen festival ya da benzeri etkinliklerde sergilenecek oyunların ücretlerinin (koşullar normale döndüğünde etkinliğin gerçekleştirilmesi şartıyla) yerel yönetimler tarafından peşinen ödenmesini istiyoruz.

* Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede dijital proje desteği hakkı alan tiyatroların çoğunluğunun 3 aydır süren bürokratik oyalamaya maruz kaldığını hatırlatıyor ve ödeneklerin bir an önce verilmesini talep ediyoruz.

KURULA ÇAĞRI

* Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün ‘Özel Tiyatrolara Destek' kurulunun bir an önce toplanıp, söz verildiği gibi Eylül ayı içerisinde tiyatrolara destek ödeneklerinin verilmesini istiyoruz.

* Tiyatro topluluklarının kamu kurum ve kuruluşlarıyla kredi, hibe, fon vb. faydalanma işlemlerinde ön şartlar arasında yer alan vergi ve SGK borcu olmaması kriterinin 2021 sonuna kadar göz ardı edilmesini, pandemiden dolayı zaten borçlu durumda olan toplulukların hakkaniyetsiz bir biçimde destek programlarından dışlanmamasını talep ediyoruz.



* Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, salon sahibi olan tiyatro toplulukları için özel bir hibe programını bir an önce gündemine almasının ve hayata geçirmesinin elzem olduğunu ısrarla vurguluyoruz.

‘KARŞILIKSIZ MADDİ DESTEK İSTİYORUZ’

* Özetle; tiyatromuzu yaşatmak ve yaşamak için anayasal Hakkımızı İstiyoruz. İçinde bulunduğumuz Pandemi koşullarından dolayı oyunlarını oynayamayan, sahnelerini açamayan tiyatro üreticileri ve yaşamsal koşullarını sürdüremeyen tüm tiyatro emekçileri için karşılıksız maddi destekler talep ediyoruz.