Tiyatroculardan şiirlerle dayanışma

Corona virüsü salgınıyla perdelerini kapatan tiyatro çalışanları için sanatçılar bir araya gelerek ‘Dayanışmanın 100’ü Şiir’ platformunu kurdu. 100 sanatçının şiir okuyarak katıldığı kampanyanın internet sitesi üzerinden toplanacak bağışlar, tiyatro emekçilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.

Şairlerin ve yayıncıların şiirleri, tiyatro ve sinema dünyasının usta isimlerinin ‘sesleri' tiyatro emekçilerine destek vermek için Dayanışmanın 100'ü Şiir platformunda bir araya geldi. Ali Düşenkalkar, Bahar Çuhadar, Çağlar Çorumlu, Emre Feza Soysal, Mehmet Sarıca ve Tilbe Saran öncülüğünde kurulan platform, corona virüsü salgınında; oyuncusundan dekorcusuna, yönetmeninden teknik ekibine çoğu, temsil başına yevmiye usulü çalışan 2 binden fazla tiyatro emekçisinin işsiz kaldığı bu dönemi dayanışmayla atlatabilmesi için harekete geçti.

Ayşenil Şamlıoğlu, Birce Akalay, Burcu Biricik, Çağlar Çorumlu, Dağhan Külegeç, Demet Akbağ, Demet Evgar, Erdal Beşikçioğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Genco Erkal, Haldun Dormen, Mehmet Aslantuğ, Mert Fırat, Metin Akpınar, Nurgül Yeşilçay, Ozan Güven, Serra Yılmaz, Songül Öden, Şebnem Bozoklu, Tilbe Saran gibi isimler Atilla İlhan'dan Nazım Hikmet'e, Pir Sultan Abdal'dan Rıfat Ilgaz'a uzanan telif haklarının bağışlandığı 51 şairin şiirini tiyatrocular için seslendirdi.

‘İNSAN DAYANIŞMAYLA YAŞAR’

Platforma destek veren sanatçıların ortak çağrısında; “Tiyatromuz tüm ekonomik, politik, toplumsal zorluklara inat; oyunlarıyla bize umudu, itiraz etmeyi, gülmeyi, sormayı, hatırlamayı, durup düşünmeyi, hayal kurmayı anımsatıyor. İnsanın bedeniyle, aklı ve hayal gücüyle yapabileceklerinin sınırı olmadığını, dişlerini tırnaklarına takarak gösteriyorlar. Şimdi mekanları kapalı, seyircilerinden uzaklar… Yarın, tekrar buluşabilmek için bugün tiyatro emekçilerine ‘yanınızdayız' demek istiyoruz. Çünkü tam da şu felaket günlerinde fark ettiğimiz gibi sanatın olmadığı bir dünyada çıldırırdık… Tiyatrolarımız dirensin, yaşasın diye şimdi sıra sizde. Destek olun, tiyatro emekçilerinin yanında durun. Çünkü insan dayanışmayla yaşar…” sözlerine yer verildi.

Şiirlerin ücretsiz olarak erişime açıldığı Dayanismanin100usiir.org adresi üzerinden toplanacak bağışlar, tiyatro emekçilerine aktarılacak.