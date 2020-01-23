Tiyatroda ‘bahçıvan’ kavgası

Ankara Devlet Tiyatrosu, Cüneyt Gökçer sahnesi bahçesindeki ağaç ve bitkiler, bakımsızlıktan kurumaya başlayınca, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nden bahçıvan istedi.

Ancak bahçıvan olarak gönderilen kişi, sadece bitkileri sulayabileceğini, bakım işlerinden anlamadığınısöyledi. Bunun üzerine Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne yeniden başvurdu ve işinin uzmanı bir bahçıvan istedi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Nuri Ekici ise bu talebe kızdı ve “Bahçe bakımına ilişkin görüşünüz somut ve bilimsel verilere dayanmakta ise buna dair bilgi ve belgeleri gönderin. Aksi taktirde Genel Müdürlüğü bu tür yazışmalarla gereksiz yere meşgul etmeyin” cevabını verdi.