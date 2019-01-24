Tiyatroda cinsel taciz iddiası!

Beşiktaş Kültür Merkezi’nde Hababam Sınıfı adlı müzikal oyunu provasında üniversite öğrencisini taciz ettiği iddia edilen yönetmen M.K., 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada savunma yaptı. M.K., “Böyle bir şeye ihtiyacım yok” diyerek suçlamaları kabul etmedi. Cinsel tacize uğradığını iddia eden müşteki Z.Y. ise oyuna ara verildiği sırada yönetmeninin bacaklarını elleyerek cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.

Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Hamam Sınıfı adlı müzikal oyunu provalarında yaşanan taciz iddiasına ilişkin 10 yıla kadar hapsi istenen yönetmen M.K.'nın yargılamasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya sanık M.K. ile şikayetçi S.Z.Y. avukatlarıyla birlikte katıldı. Sanık M.K., savunmasında BKM bünyesinde gerçekleşen Hababam Sınıfı adlı müzikal oyunun yönetmenliğini yaptığını belirtti. M.K., “Seçmelerde asil ve yedek oyuncular belirlemiştik. Oyuncular düzenli provalar yapardı. Olay günü dans provasından sahne provasına geçiş için ara vermiştik. Oyuncular ve çalışanlarla birlikte 30 kişinin bulunduğu salonda ara verdiğimiz için fazla kimse yoktu. Kafamı kaldırdığımda müştekiyi gördüm ve yanıma çağırdım. Eğitim durumu ve oyunla ilgili konuştuk. Sonra kendisinden bana kahve getirmesini istedim. Konuşmalarımız sırasında müşteki ayakta bekliyordu. Kahvemi getirdi sonra provalara geçtik. Bu konuşmaları yaparken salonun 5 ayrı kapısı olduğu gibi bu sırada salona girip çıkanlarda oluyordu. Kaldı ki iddia edildiği gibi bir olay olsa ve tepkiyle bağırıldığı halde bu sesin duyulmaması mümkün değildir. İddia edilen olay gününden sonra da provalarımıza devam ettik. Müşteki de provalarına devam ediyordu” dedi.

“BÖYLE BİRŞEYE İHTİYAÇ DUYMADIM”

Bir hafta sonra BKM idarecisi Celal Tak'ın kendisini çağırdığını anlatan M.K., “Bana müştekinin benim hakkımda cinsel taciz iddiasında bulunduğunu söyledi. Ben de müştekiyle beni yüzleştirmesini istedim. Müşteki gelince kendisine niçin böyle bir isnatta bulunduğunu sordum. ‘Yaptınız' dedi. ‘Bu yaşıma kadar hakkımda böyle bir isnat hiç olmadı. Böyle bir şeye ihtiyaç duymadım. Kızım yaşındasın' dedim. O da ‘Ben isnatta bulunacağım, siz ispat edeceksiniz' dedi. Bunun üzerine kendisi ile bir daha çalışmayacağımızı söyledim. Müştekiye kendisinden şikayetçi olacağımı söyledim. Ona da ‘sen de şikayetçi ol mahkeme huzurunda bu durum açığa çıksın' dedim. Suçlamayı kabul etmiyorum” diye konuştu.

AVUKAT, SANIĞIN “İHTİYACIM OLMADI” SÖZÜNÜ SORDU

S. Z. Y.'nin avukatı Deniz Demirdöğen'in “Sanık biraz evvel savunmasında böyle bir şeye ihtiyacım olmadı dedi. Cinsel tacizi ihtiyaç olarak mı görüyor?” diye sorması üzerine hakim araya girerek, “Bu soru olmaz cevap verme” dedi. M. K. da soruya cevap vermedi.

“ELİYLE BACAĞIMDAN CİNSEL ORGANIMA KADAR DOKUNDU”

Daha sonra ifade veren şikayetçi S.Z.Y., müzikal oyununda asistanlık yaptığını belirterek, “Provalar anında sanığa yakın bir yerde duruyordum. o sırada bana bir teması olmadı. Olay günü beni çağırarak ayak üstü durumumu sordu. Sonrada kahve getirmemi isteyerek fincanını uzattı. Ben fincanı alırken eliyle bacağımdan cinsel organıma kadar dokundu. Bir anda afalladım tepki veremedim. Biz salonda konuşurken Celal Tak da salona girmiş ve koltukta oturuyordu. Kahvesini doldurdum ve getirerek servis ettim. Sonrasında oyun provalarına katıldım. 3 gün sonra iç muhasebemi yapıp olayı arkadaşlarıma anlattım. Arkadaşlarım durumu sendikaya anlatmamı istediler ve ben de durumu anlattım. Celal Tak ile de konuşarak salondaki güvenlik kamera görüntülerini istedim” diye konuştu.

“KOLUMA DOKUNUP, ‘CİNSEL TACİZ Mİ ALGILIYORSUN' DEDİ

Celal Tak'ın daha sonra kendisini çağırdığını kaydeden S.Z.Y. “Yanlarına gittim, sanık suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Bağırıp çağırarak konuşmaya başladı. Koluma dokunup, ‘kola dokunmayı da cinsel taciz mi algılıyorsun? dedi. Bir daha iş yapamayacağımı, çalışamayacağımı söyledi. Oradan ayrıldım bir kaç gün sonra Celal Tak arayarak niye işe gelmediğimi sordu. Bu sefer durumu babama anlattım. Onunla birlikte provalara gittik. Sanıktan şikayetçiyim.

HAKİM: TEPKİN NE OLDU

Olaydan sonra psikolojik yardım aldığını belirten S. Z. Y.'nin ifadesi esnasında zaman zaman ağlamaklı olması üzerine mahkeme hakimi, “Sen burada anlatırken gözlerin doldu. Titreyerek anlatıyorsun. Orada cinsel organına değdi bir tepkin oldu mu?” diye sorunca S. Z.Y., “Yok olmadı. Şok olmuştum” diye yanıt verdi. Mahkeme, tanık Celal Tak'ın zorla getirilmesine, dosyada bulunan görüntülerin gelecek celse duruşma salonunda izlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.