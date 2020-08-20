‘Tiyatroda ikinci dalga çoktan başladı!’

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, pandemide yaşanılanlarla ilgili kronolojik bir sıralama yaptı. Tiyatroda ikinci dalganın çoktan başladığını belirten sanatçılar, "Özel tiyatrolar 5 aylık pandemi süresince devletten tek kuruş yardım almamıştır. Projeler zor şartlarda tamamlanıp teslim edilmesine rağmen ilan edilen dijital gösterim ödemesi bile halen yapılmamıştır" açıklamasını yaptı.

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, pandemi başladığı günlerden itibaren çeşitli girişimlerde bulunmuş ve tiyatrocuların bu zor dönemi atlatması için yetkililere projeler sunmuştu.

Görüşmeler sonucunda tiyatrocular istediklerini alamadı. Özellikle özel tiyatrolar aylardır kapılarını açamadı ve ekonomik olarak yaşayamaz hale geldi. İnisiyatif, son 5 ayda yaşanılanları kronolojik bir şekilde sıraladı.

GİRİŞİMLER VE TOPLANTILAR HATIRLATILDI

11 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiğini hatırlatan inisiyatif, bu süreçte Tiyatro Kooperatifi ve Oyuncular Sendikası'nın katılımı ile Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’la “Covid-19 Salgını Sebebiyle Özel Tiyatroların Yaşadığı Sorunlar” konulu toplantı yapıldığını bildirdi.

16 Mart’ta tiyatro salonlarının da dâhil olduğu birçok işletmenin ikinci bir açıklamaya kadar kapatıldığını hatırlatılan açıklamada, tiyatrocuların yaptıkları eylemler ve girişimler anlatıldı.

DİJİTAL GÖSTERİM ÖDEMELERİ YAPILMADI

İnisiyatif, 31 Temmuz’da tiyatrolar için geçici KDV ve kira stopajı düzenlemesi yapıldığın ifade ederek, 12 Ağustos’ta Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un yaptığı “Özel tiyatrolara verilen devlet desteği 2 kat arttı, 446 özel tiyatroya 8 milyon 795 bin TL kaynak sağladık” açıklamasını hatırlatarak, şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

Özel tiyatroların 5 aydır devletten maddi olarak hiçbir yardım almadığını ifade eden İnisiyatif, ilan edilen dijital gösterim ödemelerinin bile yapılmadığını vurguladı.