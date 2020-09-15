Tiyatrolar Kooperatifi: Özel tiyatrolar çöküşte

İstanbul'da dün itibarıyla açık alanlarda yapılacak konser, gösteri, festival gibi etkinliklerin yasaklanmasına tepki gösteren Tiyatrolar Kooperatifi, özel tiyatroların çöküşte olduğunu belirterek, şu çağrıyı yaptı: "Sektördeki tüm çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını göz önünde bulunduran planlamalarla sahne sanatlarını mümkün olan azami koşullarda korumak için elimizden geleni yapalım."

Açık hava etkinliklerinin iptal edilmesine tiyatrocuların tepkisi sürüyor. Dün Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi’nin yanı sıra Genco Erkal gibi birçok tiyatro sanatçısı karara tepki göstermişti. Tepki gösteren kurumlardan bir tanesi de Tiyatrolar Kooperatifi oldu. Kooperatif, sahne önü ve arkasındaki binlerce çalışanın, 6 aydır gelir elde edemediğini, ekonomik olarak çok zor zamanlardan geçtiğini, son karar ile birlikte sahne sanatları alanının son umudunun da tükendiğini belirtti.

Kooperatif, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Anlık kararlar ve kısa dönemli çözümler, var olan problemi daha da derinleştirmekten öteye gitmemektedir.

* Seyircimizin, oyuncularımızın ve emekçilerimizin sağlığı bizler için her şeyden önemli. Bu süreçte yapılan uygulamalarda bu hassasiyetimiz açıkça görülmektedir. Lakin Temmuz ayı itibarıyla, kontrollü serbestlik kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca belirtilen tüm tedbir koşullarına uyulmasına rağmen; yayınlanan genelgeyle yasaklanan düğün, kına gecesi, nişan, nikah, sünnet düğünü vb. eğlencelere, ‘tiyatro’ etkinliklerinin de salt eğlence olarak görülüp dahil edilmesi bizleri derinden yaralamıştır.

‘İŞ BİRLİĞİ YAPARAK ÇÖZÜMLER ÜRETİLSİN’

* Devlet kurumları, sektör temsilcileri, bilim kurulları ile gerçekçi; geleceği hedefleyen; sanatın sürekliliğini önceliğine alan ve hak ettiği değeri teslim eden; sektördeki tüm çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını göz önünde bulunduran planlamalarla sahne sanatlarını mümkün olan azami koşullarda korumak için elimizden geleni yapalım.

* Bu konuda iş birliği yaparak, acil önlem ve kalıcı çözümler üretilmesini talep ediyoruz. Aksi halde çok yakın bir zamanda tüm alanın çöküşüne şahitlik edeceğiz. Buna engel olmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarını sorumlu davranmaya ve beraber çözüm üretmeye davet ediyoruz.

* Salgının ve sahne sanatlarındaki krizin yedinci ayına ve yeni tiyatro sezonuna girerken çözüm önerilerimizi yinelemek isteriz: 1) Salgın dönemine özel acil bir yardım fonu oluşturularak var olan krizin hafifletilmesi… 2) Sahne sanatlarının ayakta kalması için gereken maddi koşulların oluşturulması… 3) Var olan sahnelerin ayakta kalabilmesi ve seyirciyle buluşabilmesi için salonlarda standardın oluşturulması…