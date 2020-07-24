Pandeminin en çok etkilediği sektörlerin başında düğün kına organizasyonları geliyor. Bilim Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde organize edilen düğünlerde yeni bir dönem başladı. Tiyatro sanatçısı Veysel Diker'in öncülüğünde bir evlenme parodisi olan 'Ah Evlendim Vah Evlenemedim' oyunu kına ve düğün organizasyonlarına taşındı.

Corona virüsünün yayılmasını engellemek adına sosyal mesafenin önemi nedeniyle birçok eğlence türü değişime ve dönüşüme ayak uydurmaya çalışıyor. Dönüşümü eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmek isteyen tiyatro sanatçısı Veysel Diker'in öncülüğü ile ‘Tiyatrolu Düğün’ dönemi başladı.

“DÜĞÜNÜMÜZ ŞEN OLA”

Pandeminin en çok etkilediği sektörlerlerin başında düğün kına organizasyonlarının geldiğini ifade eden organizatörler düğünlerde tiyatro konseptini şöyle anlattı:

“Oyun, geleneksel Türk Tiyatrosu motiflerinden oluşmaktadır. Dönemin; kabaret, düettolar ve müzikallerinin şarkıları oyunda canlı olarak seslendirilmektedir. Kadınla erkeğin tanışması, evlenmesi ve önümüzdeki yılları oyunun ana konusudur. Sahneye gerçek kayınvalidelerin, gelinin ve damadın oyuna uygun gelen yerlerde alınması, sürece bambaşka bir renk katmaktadır”dedi.

