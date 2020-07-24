Corona virüsünün yayılmasını engellemek adına sosyal mesafenin önemi nedeniyle birçok eğlence türü değişime ve dönüşüme ayak uydurmaya çalışıyor. Dönüşümü eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmek isteyen tiyatro sanatçısı Veysel Diker'in öncülüğü ile ‘Tiyatrolu Düğün’ dönemi başladı.
“DÜĞÜNÜMÜZ ŞEN OLA”
Pandeminin en çok etkilediği sektörlerlerin başında düğün kına organizasyonlarının geldiğini ifade eden organizatörler düğünlerde tiyatro konseptini şöyle anlattı:
“Oyun, geleneksel Türk Tiyatrosu motiflerinden oluşmaktadır. Dönemin; kabaret, düettolar ve müzikallerinin şarkıları oyunda canlı olarak seslendirilmektedir. Kadınla erkeğin tanışması, evlenmesi ve önümüzdeki yılları oyunun ana konusudur. Sahneye gerçek kayınvalidelerin, gelinin ve damadın oyuna uygun gelen yerlerde alınması, sürece bambaşka bir renk katmaktadır”dedi.