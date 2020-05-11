‘Tiyatromuz Yaşasın’ kampanyasına 30 bini aşkın imza

‘Tiyatromuz Yaşasın’ kampanyası ile tiyatro sanatçılarının ekonomik kayıpları ve gelecekteki belirsizlik vurgulanmış, devletin kamusal tiyatroya ödenek ayırması gerektiği vurgulanmıştı.

16 ilden katılan kampanya imzacısı 83 tiyatro ile online bir buluşma gerçekleştirildi. Toplantıda kampanya sürecinde izlenilecek yol ve ilgili bakanlıklardan talep edilen maddeler gündemi oluşturdu.

‘TİYATRO YASASI MASAYA GETİRİLSİN’ TALEBİ

“Tiyatromuz Yaşasın” kampanyasının imzacısı olan tiyatrolar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un son açıklamalarının sektörün sorunlarına çare olmadığını, hazırlamış oldukları imza metninde yer alan 7 maddenin üzerinde konuşulmasının ihtiyaçlarına çözüm olabileceğini belirttiler. Bunun yanı sıra yıllardır ısrarla çıkarılmayan tiyatro yasasını da artık Bakanlığın masaya getirmesinin zaruri olduğu görüşünü savundular.

Kampanyayı şu ana kadar 30 bini aşkın kişi imzalandı.

İŞTE, İMZA METNİNDE YER ALAN 7 MADDE

“- Kamusal Tiyatrolar KDV, Gelir Vergisi, Stopaj gibi vergilerden muaf tutulmalı, mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır,

– Elektrik, doğalgaz, su gibi faturalar 2021 Ocak ayına kadar dondurulmalıdır. Sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmalıdır,

– 2021 Ocak ayına kadar kamusal tiyatroların salon kiraları devlet tarafından karşılanmalıdır,

– Kamusal tiyatrolarda çalışan personellerin maaşları ve SGK primleri 2021 Ocak ayına kadar devlet tarafından ödenmelidir, prim borçları ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır,

– Tiyatro sezonu sağlıklı biçimde başlayana dek, bildirinin başında ünvanlarıyla andığımız tüm tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşulları bireysel maddi desteklerle sağlanmalıdır,

– Zaman kaybetmeden tiyatro yasası çıkarılmalıdır. Kamusal tiyatrolar ticarethane kimliğinden kurtarılıp kamusal hizmet üreten sanat kurumu statüsüne geçirilmelidir,

– Kültür Bakanlığı tarafından ‘Özel Tiyatrolara Devlet Desteği' olarak tanımlanan yönetmeliğin hüküm ve şartları günün ihtiyaçlarına uygun olarak acilen yeniden düzenlenmelidir.”