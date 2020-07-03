Tiyatroya destek için güç birliği yaptılar

BKM, DasDas, ENKA Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu PSM'nin bir araya gelerek başlattıkları “Ortak Yapım” projesi ile bu yıl 10 yeni yapımın ülke tiyatrosuna kazandırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında desteklenecek oyun metinlerinden 5'i seçici kurul tarafından belirlenen oyun yazarlarına eser siparişi olarak verilirken, kalan 5 metin için açık çağrı yapılacak. Proje kapsamında seçilen her oyun yazarına 7 bin 500 TL tutarında destek verilecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Açık çağrıya başvurular 1 Ağustos'ta saat 18.00'e kadar kabul edilecek. Başvurular sonucunda destek almaya hak kazanan beş oyun metni, 15 Eylül 2020 tarihinde yine ortakyapim.com adresi üzerinden duyurulacak.

Projenin seçici kurulunda tiyatro sanatçısı Demet Akbağ, Zorlu PSM Programlama Yöneticisi Duygu Bayram, tiyatro sanatçısı Mert Fırat, dramaturg Beliz Güçbilmez, tiyatro eleştirmeni, akademisyen, yazar Dikmen Gürün, ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, tiyatro sanatçısı Tilbe Saran ve İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz yer alacak.

‘HERKESE NEFES OLACAK'

Başvuru ve seçim sürecinin ardından projeyi yürüten beş kurumun her biri, seçilen 10 oyun metninden ikisinin yapımcılığını üstlenecek. Oyunları sahneleyecek yönetmen ve oyuncu/topluluklar, yapımcılığı üstlenen kurum tarafından seçilecek. Oyunun prömiyeri de yapımcılığı üstlenen kurum tarafından belirlenen bir sahnede yapılacak. Projeyle ilgili olarak ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, “Tiyatromuzun yeni yükselen değeri yazarlarımızın üretimine vereceğimiz bu destek, aynı zamanda oyunların prodüksiyonunu da kapsadığından, oyuncu, yönetmen ve tüm sahne ekipleri için de bir nefes olacaktır. Bu projenin tiyatromuza yeni bir ivme kazandıracağına inanıyoruz” dedi.

‘MUTLULUK DUYUYORUZ'

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak projeyle ilgili şöyle konuştu: “İKSV'nin temel amaçlarından biri güncel kültür ve sanat üretimine katkıda bulunmaktır. Şimdi, ülkemizin ve dünyamızın içinde bulunduğu olağanüstü koşullar altında, belki de bu ihtiyacın en çok hissedildiği dönemde, bu güçlü birlikteliğin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. İlerleyen günlerde ‘Ortak Yapım'ın tiyatromuza sağlayacağı katkıları gururla takip edeceğiz.”

‘TİYATROMUZ İÇİN İLHAM KAYNAĞI’

Projeyle ilgili DasDas Kurucu Ortağı Mert Fırat ise şunları söyledi: “İlki gerçekleşen bu projeyle tiyatromuza hem yeni yazarlar hem de yeni metinler kazandırmanın, üretimlerimizi zor koşullar içinde olsak da devam ettirmenin ve umudu büyütmenin değerli olduğuna inanıyoruz. Umarız DasDas olarak bir parçası olduğumuz ‘Ortak Yapım' seyircimize ve tiyatromuza ilham olacaktır.”