Tobey Maguire, ikonikleşen öpüşme sahnesini anlattı

Eski Örümcek Adam yıldızı Toby Maguire, Kirsten Dunst ile imza attıkları ve sinema dünyasının ikonik öpüşme sahneleri arasına giren sahnenin perde arkasını anlattı: "Nefes alamadım."

Sozcu.com.tr

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Tobey Maguire, Kirsten Dunst ile yaptığı ikonik baş aşağı sahnenin aslında oldukça rahatsız edici bir deneyim olduğunu açıkladı. Çarşamba günü Variety ile orijinal Örümcek Adam filminin 20. yıl dönümünde deneyiminden bahsetti.

Filmde Maguire’ın karakteri Peter Parker Örümcek Adam kostümü içinde, Kirsten Dunst’ın canlandırdığı karakter Mary Jane Watson’ı New York’ta yağmurlu bir sokakta saldırıya uğramaktan kurtardıktan sonra baş aşağı sallanırken öper.

Bu ikonik sahne için Maguire, “Burnuma su damlaları akıyordu. Kirsten maskeyi burnuma kadar çekiyor ve orada hava geçişini engelleyince nefes alamıyordum. Sonra da beni öpüyor” diye anlatıyor.

Maguire, öpüşme sahnesini çekerken neredeyse boğulduğunu ve ağzının kenarından hızlı, kısa nefesler almak zorunda kaldığını da sözlerine ekliyor: “Aslında gerçekten zordu. İşkenceydi. Oksijenin ne kadar önemli olduğunu anlamanızı sağlıyor.”

Maguire ve Dunst, 2004 ve 2007’de gişe başarılarına imza atan iki Örümcek Adam filminde rol aldılar.

Tobey Maguire, geçtiğimiz yıl gişe rekorları kıran Spider-Man: No Way Home’da Andrew Garfield ve şu anki Spider-Man Tom Holland ile birlikte rolüne geri döndü.

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