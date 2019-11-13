Togan Gökbakar, ağabeyi Şahan’ın bilinmeyenlerini anlattı

Recep İvedik 6 filminde her zamanki gibi Şahan Gökbakar'ın yanında olan, yönetmenlik dahil tüm organizasyonu üstlenen kardeşi Togan Gökbakar'la buluşup hem son filmi, hem de abi-kardeş ilişkilerini ve dayanışmalarını konuştuk.

Biz hep Şahan Göbakar’ı gördük, ona güldük, onu tanıdık… Oysa bu başarının görünmeyen yüzünde siz vardınız hep… Sinema ve yönetmenlik, abi Şahan Gökbakar’la birlikte mi başladı?

Ben sinema okudum üniversitede. Ağabeyim de Ankara’da tiyatro okudu. O evlenmeden önce birlikte yaşadık hep. Sinema, hayatın doğal akışında gelişti, o oynadı ben çektim. Bu ortaklık avantaj oldu bizim için. Çünkü biz her zaman eğlenerek hazırlandık, eğlenerek filmleri çektik ve gördük ki insanlar da hazırladığımız bu filmleri eğlenerek, gülerek izliyorlar.

Sizin yaşınız kadar milyon kişi izledi filmlerinizi…

Evet, 35 yaşındayım. Her yeni Recep, bir önceki Recep’in izlenme rekorunu kırdı, aştı, geçti.

Her şey Şahan Bey’in kafasındaki projeyi dillendirmesiyle başlıyor galiba…

Ağabeyimin çeşitli tipleri ekrana taşıdığı bir televizyon programı vardı. İşte o tipler arasında en çok Recep İvedik beğenilince, 2007’de ilkini çektik. Ben yönettim, ağabeyim oynadı ve yaptığımız film 4,5 milyona yakın bir gişe rekoru kırınca devam filmlerini yaptık. Aslında Recep’i halk seçti. Daha sonra Çamaşırhane adıyla kendi yapım şirketimizi kurduk, Recep İvedik’in 4 ve 5’inci filmleriyle 6’ncısını ona çektik.

Nasıl bir çalışma sisteminiz var?

Filmlerin senaryolarını, esprileri ve aksiyonları yaratan hep Şahan Gökbakar oluyor. Önce senaryo üzerine çalışıyoruz. Ancak ne kadar çalışsak da çekimler sırasında anlık gelen espriler oluyor ve seyirciyi en çok güldüren de onlar oluyor. Ben kamera arkasında filmi yöneterek, teknik ekibi hazırlayarak omuz veriyorum yapılan çalışmalara.

‘KAVGA EDEN İKİ KARDEŞ DEĞİLİZ’

İki kardeş, çalışırken sürtüşmeler, anlaşmazlıklar, karşılıklı atışmalar olmuyor mu hiç?

Çok sürtüşen, ikide bir kavga eden iki kardeş değiliz. Yaşımız ilerledikçe aramızdaki tartışmalar da iyiden iyiye azaldı zaten. Fikirlerimizi paylaşma adına tartıştığımız elbette oluyor. Zaten film eğlenerek ve mutlu şekilde çekildiği için seviliyor. Set ortamı gergin olursa böyle bir netice olmak zaten mümkün olmaz.

Şahan Bey nasıl bir ağabeydir?

Şahan Gökbakar her zaman sevgi dolu bir ağabey olmuştur. Beni hep koruyup kollamıştır. Böyle bir ağabeyim olduğu için çok şanslıyım. Birbirimize çok düşkünüz biz, yakın yerlerde oturup çok sık görüşürüz. Aile bağlarımız güçlüdür. Arkadaş gibi büyüdük.

Şahan Bey özel hayatında nasıldır?

Ağabeyim özel hayatında da neşelidir, esprilidir, gülmeyi ve güldürmeyi çok sever. Mutfağa girince iyi yemekler hazırlar, çok iyi mangal yapar. Pizza kursuna gittiği için çok iyi pizzaları vardır. Ailesine ve çocuklarına düşkündür, çok iyi bir aile babasıdır. Yapacağı işleri asla ertelemez, hemen hayata geçirir.

Günümüz gençleri, her şeyi çabuk tüketiyor ama Recep İvedik tükenmedi, neden?

11 yıldır var olan bir karakter Recep İvedik. Onu izleyen küçük çocuklar Recep’le birlikte büyüdüler. Yeni gelen nesil de sevdi Recep’i… ‘Çocuktum izliyordum, büyüdüm yine izliyorum’ diyorlar. Halkımıza içten ve samimi geliyor Recep. Çocuksu yönü fazla bir karakter, saf ve temiz yürekli. Beklenmedik tepkileri olan bir süper kahraman aynı zamanda. Recep İvedik, günümüzün Keloğlan’ı ve Nasreddin Hocası oldu.

Recep dışında Celal ile Ceren, Osman Pazarlama, Kayhan çekildi… Bu tarz çalışmalar devam edecek mi?

Çamaşırhane olarak Zengo adlı bir film çektik, hazır bekliyor. Yönetmenliğini Şahan Gökbakar’ın yaptığı bu filmde Yasemin Sakallıoğlu oynadı. Şubat ayında çok eğlenceli bir film vizyona girecek. Sonrasında da Recep İvedik 7’ye hazırlanabiliriz.

Sinemada komediye ilgi daha büyük. Bunda, matrak ve komikliklerle dolu bir ülke oluşumuzun payı var mı?

Halkımız genel olarak çok stresli olduğu için sinemaya gidince mutlu ve pozitif ayrılacağı filmleri seçiyor. Komedi filmlerine olan ilgi de bu tarz filmlerin sayısını arttırıyor.

Recep İvedik 6 filmi sinemalarda… Bununla ilgili neler söylersiniz?

Recep İvedik 6 çok renkli bir macera oldu. Konya yerine Kenya’ya giden Recep’in başına inanılmaz olaylar geliyor. Afrika temalı bu filmi çocukların çok sevdiğini görüyoruz.

Ekibi Kenya’ya taşımak istediniz ama olmadı galiba.

Ben Kenya’ya gidip ön inceleme yaptım ve Masai Mara Milli Parkı’nı gezdim. Orada çekim yapmak, yüzlerce oyuncu ve teknik elemanı o parka sokmak mümkün değildi. Milli parkı arabalarla geziyorsunuz ve aşağı inmeniz yasak. Çünkü parkın içi vahşi hayvanlarla dolu. Can güvenliğinin ön planda olduğu bir alan orası. Dolayısıyla orada çekim yapılmasının imkansız olduğunu gördüm.

Hollywood orada film çekememiş mi?

Hayır, Hollywood’un büyük yapım şirketleri de orada çalışma imkanı bulamamışlar. Başka ülkelerde, oraya benzer alanlarda çalışmışlar. Biz de Türkiye’de mekan arayışına geçtik. Filmi Kenya’da çekilmiş gibi inandırıcı gösterecek mekanı Bursa Karacabey’deki Longoz Ormanları’nda bulduk. Burası Afrika’yı aratmayacak kadar inandırıcı oldu. Zaten filme giden herkes mekanların ne kadar inandırıcı olduğunu görüyor şimdi. Bazılarının ‘Saklıyorlar ama bu filmi kesin Afrika’da çekmişler’ demesi bizi çok mutlu ediyor.

Vahşi hayvanlarla olan sahneler nasıl gerçekleşti?

Filmdeki gorili İspanya’dan getirttik. İçine insan giriyor ve yüzündeki mimikler uzaktan kumandayla yönlendirilebiliyor. Piton yılanı tamamen Hollanda’da yapıldı. Bir teknoloji harikası oldu. Diğer vahşi hayvanlar bilgisayar yardımıyla filme aktarıldı. Kısacası bu filme çok emek verdik ve öğrencilerin ara tatili yapacağı şu günlerde keyifle izleyecekleri bir film olduğuna inanıyorum.