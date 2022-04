Tokat olayının perde arkası ortaya çıktı: Tokatlanan komedyen polisleri durdurmuş

Hafta sonu gerçekleşen Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran Will Smith'in komedyen Chris Rock'ı tokatlaması olayı ile ilgili yeni açıklamalar ve ifşalar gelmeye devam ediyor... Oscar'ın yapımcısı Will Packer, saldırıdan sonra olay yerine polislerin geldiğini ve Smith'i almaya hazır olduklarını söylerken Rock'ın araya girdiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Oscar Ödül Törenleri sırasında eşi ile ilgili bir espri yapan Chris Rock’a öfkelenen ve canlı yayında sahneye çıkarak ünlü komedyene tokat atan Will Smith’in bu davranışı tartışılmaya devam ediliyor…

Yeni açıklamalar ise Oscar’ın yapımcısı Will Packer’dan geldi. Organizasyonun arkasında olan isimlerin başında gelen Packer, Rock’a tokat attıktan sonra Los Angeles polisinin olay yerine geldiğini söyledi.

Packer, “Polisler olay yerine geldi ve Chris Rock’a ‘Onu almaya geldik, onu şu an yakalamaya hazırız. Hakkında şikayette bulunabilirsiniz, onu gözaltına alırız’ dedi. Fakat Rock şikayette bulunmadı” dedi.

Fakat Los Angeles polis yetkililerinin, “Eğer taraflar isterse polis daha sonra da olayı soruşturabilir ve Los Angeles Polis Departmanı, soruşturmayı tamamlamaya hazır olacaktır” açıklaması yaptığı da hatırlatıldı.

Tokat attıktan 40 dakika sonra King Richard isimli filmdeki rolü sayesinde Oscar heykelciğini kazanan Will Smith’in 18 Nisan’da disiplin cezası alması beklenirken, Smith’e yakın bir kaynak da açıklamalarda bulundu.

İsmini açıklamayan bir kaynak, Smith ve avukatlarının Akademi’ye soruşturma başlatılmadan önce bir mektup yazdığını duyurdu. İngiliz The Sun gazetesine konuşan kaynak, “Şu an her şey askıda. Bir özür mektubu gönderecek ve affedilmeyi bekleyecek. Gelecek 24 saat içinde yapımcılarla ve şirketlerle görüşmeler gerçekleştirecek. 18 Nisan onun için karar günü, hala bir Oscar’ı ve bir kariyeri olup olmayacağını öğrenecek” dedi.

İlginizi Çekebilir Will Smith'in eşi, o yumruğa böyle tepki vermiş

İlginizi Çekebilir Oscar'da skandallar bitmemiş: Will Smith'in Oscar'da tokat attığı Chris Rock ilk kez konuştu

İlginizi Çekebilir Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e dava açılabilir