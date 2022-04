Tokat, Will Smith’in başını yaktı: Netflix ve Sony projeleri askıya aldı

Geçen hafta düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde komedyen Chris Rock'ı tokatlayan Will Smith'in projeleri tek tek iptal ediliyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Oscar Ödül Töreni’nde eşi Jada Pinkett Smith hakkında espri yapan Chris Rock’ın sözlerine öfkelenen ve canlı yayında sahneye çıkarak Rock’a tokat atan Will Smith, uyguladığı şiddetin cezasını çekmeye başladı…

Uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken Smith’in içinde olduğu bazı projelerin askıya alındığı duyuruldu. Hollywood Reporter’da yer alan haberde Smith’in rol aldığı “Fast and Loose” ve “Bad Boys 4” isimli yapımların askıya aldığı belirtildi.

Netflix ve Sony’nin yapımcılığını üstlendiği bu projelerde Smith’in başrolü üstlendiği belirtildi.

Netflix’ten bir kaynak, Fast and Loose projesinin askıya alındığını belirtirken, projenin kasten yavaşlatıldığını duyurdu. Ryan Gosling ile başrolü üstlenmesi beklenen Fast and Loose’un bu yıl içinde yayınlanması bekleniyordu. Netflix’in odağını “sessizce” projeden çektiği de belirtildi.

Sony ve Netflix resmi olarak bir açıklama yapmadı.

HAYAT HİKAYESİ ASKIYA ALINDI

Öte yandan İngiliz The Sun gazetesine konuşan kaynaklar, Smith’in geçen yıl yayınladığı otobiyografi kitabının film haklarını satın almak için Netflix ve Apple+’ın açık artırma yarışından vazgeçtiğini duyurdu.

Gazeteye konuşan kaynaklar, “İki şirket, Will Smith’in yaşamının anlatılacağı filmden tokat skandalından sonra geri çekildi. Şu an Will Smith ile çalışmak riskli bir iş” dedi.

NE OLMUŞTU?

Rock, 1997 yılında Demi Moore'un oynadığı G.I Jane isimli filme gönderme yaparak ,”Jada, seni seviyorum. G.I. Jane II'nin gelmesini dört gözle bekliyorum” dedi. Bir süredir saçlarını kazıtan Smith'in eşi de bu espri ile öfkelendi.

Chris Rock, Jada Pinkett Smith'in saç kesimini GI Jane isimli filmde rol alan Demi Moore'a benzettikten sonra başına gelenler karşısında şaşkınlık içinde kaldı. Rock, “Vay canına, Will Smith beni fena benzetti. Dostum bu sadece bir G.I. Jane esprisiydi” dedi.

Kameralar önünde olayın başta bir espri ve senaryo olduğu tahmin edilirken daha sonra yerine oturan Smith, “Eşimin adını o lanet olası ağzına almayacaksın” diye bağırdı. Rock da yanıt olarak, “Tabii ki de almayacağım. Televizyon tarihinin en muhteşem olayını yaşıyoruz” dedi.

Will Smith, tokat attıktan 40 dakika sonra ise King Richard filmindeki rolü sebebiyle “en iyi erkek oyuncu” ödülünü alarak tepki çekmişti.

HASTALIKTAN DOLAYI SAÇINI KAZITIYORMUŞ

Jada Pinkett Smith, Aralık ayında Billboard dergisine bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ettiğini söylemişti.

Saçkıran yani bilimsel olarak “alopesi” ile mücadele ettiğini dile getiren Smith, bu hastalık sebebiyle saçlarının döküldüğünü ve kellik sorunu yaşadığını dile getirmişti.

İlginizi Çekebilir Tokatçı Will Smith'ten şaşırtan karar: Akademiden istifa etti

İlginizi Çekebilir Oscar'da skandal görüntü: Will Smith sahnede Chris Rock'ı tokatladı

İlginizi Çekebilir Will Smith'in eşi, o yumruğa böyle tepki vermiş