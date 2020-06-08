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Tolerans nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tolerans mı, tolorans mı?
Tolerans nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tolerans mı, tolorans mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘tolerans’tır. Tolerans mı, tolorans mı, tolarans mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 8 Haziran 2020 - 11:33

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘tolerans'tır.

TOLERANS NE DEMEK:

1- Hoşgörü.

2- İşlenmiş bir parçanın yapım ölçüsünde olabilecek özür payı.

3- Yüksek dozda verilen herhangi bir ilaca karşı vücudun gösterdiği dayanma gücü.

4- Sürekli aynı dozun kullanılması sonucu bir ilacın etkilerinin giderek azalması durumu.

TOLERANS NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin tolerans mı, tolorans mı, tolarans mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tolerans şeklinde olmalıdır.

tolorans (Yanlış kullanım)
tolarans (Yanlış kullanım)
tolerans (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bundan sonra ona karşı çok toleranslı davranacağımı sanmıyorum.”

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Son güncelleme: 11:35 - 08.06.2020
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