Tolkien’in kitaplaştırılmış makaleleri Haziran 2021’de yayınlanacak

'Yüzüklerin Efendisi' eserinin sahibi JRR Tolkien'in daha önce hiç yayınlanmayan 'Orta Dünya' evreni hakkındaki makaleleri kitaplaştırılarak Haziran 2021'de yayınlanacak.

JRR Tolkien’in eserlerinin resmi sahibi Tolkien Varlığı tarafından onaylanan yeni koleksiyonun adı ‘Orta Dünyanın Doğası’ olacak ve Haziran ayında yayınlanacak.

Bu koleksiyonun, okuyucuları ‘The Silmarillion’, ‘Unfinished Tales’ ve ‘Yüzüklerin Efendisi’ kitaplarına geri götüreceği ifade edildi.

Tolkien’in ilk ‘Orta Dünya’ hikayesi olan ‘Hobbit’, 1937’de yayınlanmıştı ve ardından 1954 ve 1955’te ‘Yüzüklerin Efendisi’ serisi okuyucularla buluşmuştu.

Yayıncı HarperCollins’in Yayın Müdür Yardımcısı Chris Smith, JRR Tolkien’in sonraki yıllarda ‘Orta Dünya’ hakkında yazmaya devam ettiğini belirterek, “Onun için Orta Dünya keşfedilmeyi bekleyen bir dünyaydı. Bu kitapta anlattıkları yarattığı eşsiz dünyayı daha iyi anlamak için çıktığı yolculuğu gözler önüne seriyor” dedi.

Koleksiyonda yayınlanacak Tolkien denemeleri, bir Tolkien uzmanı ve Elfçe Dilbilim Bursu Başkanı Carl F Hostetter tarafından yayına hazırlanacak.(DHA)