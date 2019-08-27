Tolkien’in “Roverandom”u, Yılmaz Güney’in “Ağıt”ı bu hafta raflarda…

1925 yılında, dört yaşındaki Michael Tolkien kumsalda gözdesi olan oyuncak köpeğini kaybetti. J.R.R. Tolkien de oğlunu teselli etmek için, büyüyle oyuncağa dönüştürülen Rover isminde bir köpeğe ve onu eski haline döndürebilecek büyücüyü arayışına dair bir hikâye uydurdu. Rover ya da daha sonra tanındığı gibi “Roverandom”, maceraları sırasında bir kum büyücüsü, korkunç bir ejderha, denizdeki kral ve Aydaki Adam'la karşılaşır. Zekice örülmüş ve kelime oyunlarıyla bezeli Roverandom'un, başta Hobbit'le aynı sene, 1937'nin Ocak ayında basılması planlansa da yayıncılar bir devam kitabı istediğinden eser yayımlanamamıştır. Tolkien bunun yerine Yüzüklerin Efendisi'ni yazmaya başlamıştır. Roverandom ise nihayet 1998 yılında genç okurlarıyla buluşmuştur.

Yılmaz Güney'in Ağıt'ı 1971 Altın Koza Film Şenliği'nde en iyi film ödülü ile beraber en iyi rejisör, en iyi senaryo ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldı. Filmde kaçakçılık yapmak için dağa çıkan Çobanoğlu ve üç arkadaşının hikâyesi anlatılır. Yılmaz Güney'in kurmak istediği devrimci sinema geleneğinin en önemli filmlerinden sayılan Ağıt'ta doğanın eşsiz gücünü ve insanın zorluklar karşısında nasıl mücadele ettiğini kanlı canlı görürüz. Yılmaz Güney sinemasının başyapıtlarından biri olarak kabul edilen Ağıt, hikâyesi, senaryosu ve film üzerine kaleme alınan kritiklerle mutlaka okunması gereken kitaplardan biri haline geliyor.

Kitaplar 29 Ağustos tarihi itibarıyla kitapçılarda yer alacak.