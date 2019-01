Tolstoy ve Gandhi: Zorbalığa karşı iyilikten ayrılmayın

Şiddet karşıtı görüşleri ve eylemleriyle dünya düşünce tarihine altın harflerle kazınan Rus yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy ile Hindistan'ın ruhani lideri Mahatma Gandhi, 20. yüzyılın ilk yıllarında mektuplaşmaya başladı. Kötülük karşısında ahlaki mükemmeliyetçilikten taviz verilmeden nasıl mücadele edilebileceği bu yazışmalarda detaylandırıldı. VakıfBank Kültür Yayınları'nın (VBKY) yayımladığı “Tolstoy Gandhi Mektuplaşmaları” isimli kitapta iki fikir adamının mektupları, faaliyetleri, hayatlarından önemli kesitler ve düşünceleri aktarılıyor. Türkiye'de ilk kez okura sunulan kitapta ayrıca Tolstoy'un ‘Bir Hindu'ya Mektup'u, Gandhi'nin kurduğu Tolstoy Çiftliği'nin ayrıntıları ve Tolstoy'un Indian Opinion Gazetesi'nde yayımlanan Vefat İlanı yer alıyor.

ŞİDDETSİZ DİRENİŞİ SAVUNUYORLAR

Mektuplar aracılığıyla birbirlerine görüşlerini anlatmaya devam eden Tolstoy ile Gandhi'nin konuşmalarının ortak noktasında “sevgi” temel alınıyor. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkılarak kötülük karşısında şiddetsiz direniş savunuluyor. Ancak iki fikir adamının üslupları farklı. Kitapta, “Gandhi, Tolstoy'dan hem devlet ve ulusa dair olumlayıcı tavrıyla hem de kötülüğe karşı faal olarak direnilmesi gerektiğine dair inancıyla ayrılıyordu” deniliyor. Gandhi şiddetsiz eylemi devlet politikalarını değiştirmenin bir yolu olarak görüyor. Tolstoy, her açıdan ve her şeye karşı direnilmemesini, cebre dayalı tüm eylemlerin yasaklanması gerektiğini söylüyor, inancın temelinde Sevgi Yasası'nın olduğunu belirtiyor. İki isim de ırkçılık ile zorbalığa, silah satıcılarına, zenginliğe ve sömürü düzenine karşı çıktığını açıkça dile getiriyor.



KÜNYE

Eser Adı: Tolstoy – Gandhi Mektuplaşmaları

Yazar: Lev Nikolayeviç Tolstoy & Mohandas K. Gandhi

Sayfa sayısı: 96

Fiyatı: 14 TL